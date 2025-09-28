Nyílt vízi úszás: bronzérmével Kreisz Bálint volt a legjobb magyar ifi

Igazán árulkodó tény, ha egy magyar csapatban Betlehem Dávid a legidősebb a maga 22 évével, márpedig a 2025-ös nyílt vízi Ek ötödik színhelyén ez volt a helyzet: párizsi olimpiai bronzérmesünk, aki amúgy másodikként zárt Razanacban, 13 – hozzá képest még inkább – ifjú legény társaságában szerepelt a 10 kilométeres viadalon. Közülük is

a legeredményesebben Kreisz Bálint szelte az adriai habokat, akinek a korosztályos eredményhirdetéskor bronzérmet akasztottak a nyakába.

A 2009-es születésű debreceni úszó, aki tavaly egyéniben világbajnoki ezüstérmes, az idén nyáron az U16-os csapat tagjaként pedig váltóban ifi Európa-bajnok volt, a razanaci Ek-erőpróbán közel járt a korosztályos kategóriában második helyezett német riválishoz is, csupán a lengyel tini, a mi Betlehemünket is megelőző abszolút győztes Bartosz Kapala bizonyult utolérhetetlennek.

A felnőttekkel együtt versenyző utánpótláskorú indulók között a mieink jó részének az e hétvégi volt az első komoly nemzetközi megméretése, s ahogyan a sportági szövetség, a MÚSZ honlapjának beszámolója is hangsúlyozta: a fiúknál gyakorlatilag az összes olyan korosztályos kiválóság rajthoz állt, aki a jövő évi, hazai rendezésű junior – vagyis ifjúsági – Eb-n esélyes a csapattagságra. Ennél fogva nincs oka bánatra a teljes rangsorban 14. Kárpáti Máténak (16 éves, az ifjúságiak között 6.), a 19.-ként végzett Huszti Mártonnak (16, 9.), de a 20. Pittlik Zsigmondnak (17, 10.) sem.

A női mezőnyben négy magyar próbálkozott, közülük ketten tartoznak az utánpótlás-korosztályhoz, a már többszörös érmes, 16 éves Nagy Napsugár, s a világversenyes újonc, 15 esztendős, még serdülőkorú Gulyás Fanni. A zalaegerszegi Nagy a felnőttekkel együtt számolt sorrendben 16. lett (az ifi rangsorban 7.), míg a derekasan küzdő kaposvári Gulyás a végét nem bírta, s feladni kényszerült a versenyt.

Egyáltalán nem volt sírás-rívás, kemény gyerekek mind, ezt nagyon jó volt látni és megtapasztalni

– nyilatkozta a MÚSZ-honlapnak Gellért Gábor szövetségi kapitány. – Mindenki három-négy hete edz, azaz ez egyfelől egy idény eleji felkészülési verseny, másfelől viszont tényleg nagyon elégedettek lehetünk, hiszen az itt rajthoz álló tizenéveseink többsége életében először úszott tíz kilométeren.”

(Kiemelt képünkön: Helytállt az Európa-kupa záró fordulóján indult 18 fős, zömmel tinik alkotta magyar különítmény Forrás: musz.hu/Facebook)