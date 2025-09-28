Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszás: bronzérmével Kreisz Bálint volt a legjobb magyar ifi

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 16:00
null
Címkék
úszás Kreisz Bálint utánpótlás nyílt vízi úszás utánpótlássport
A felnőtteket is magába foglaló Open kategóriában a 9. lett, a korosztályos értékelésben pedig még elékelőbb helyen: harmadikként végzett Kreisz Bálint a nyílt vízi úszók idei Európa-kupa-sorozatának utolsó, horvátországi állomásán.

Igazán árulkodó tény, ha egy magyar csapatban Betlehem Dávid a legidősebb a maga 22 évével, márpedig a 2025-ös nyílt vízi Ek ötödik színhelyén ez volt a helyzet: párizsi olimpiai bronzérmesünk, aki amúgy másodikként zárt Razanacban, 13 – hozzá képest még inkább – ifjú legény társaságában szerepelt a 10 kilométeres viadalon. Közülük is

a legeredményesebben Kreisz Bálint szelte az adriai habokat, akinek a korosztályos eredményhirdetéskor bronzérmet akasztottak a nyakába.

A 2009-es születésű debreceni úszó, aki tavaly egyéniben világbajnoki ezüstérmes, az idén nyáron az U16-os csapat tagjaként pedig váltóban ifi Európa-bajnok volt, a razanaci Ek-erőpróbán közel járt a korosztályos kategóriában második helyezett német riválishoz is, csupán a lengyel tini, a mi Betlehemünket is megelőző abszolút győztes Bartosz Kapala bizonyult utolérhetetlennek.

A felnőttekkel együtt versenyző utánpótláskorú indulók között a mieink jó részének az e hétvégi volt az első komoly nemzetközi megméretése, s ahogyan a sportági szövetség, a MÚSZ honlapjának beszámolója is hangsúlyozta: a fiúknál gyakorlatilag az összes olyan korosztályos kiválóság rajthoz állt, aki a jövő évi, hazai rendezésű junior – vagyis ifjúsági – Eb-n esélyes a csapattagságra. Ennél fogva nincs oka bánatra a teljes rangsorban 14. Kárpáti Máténak (16 éves, az ifjúságiak között 6.), a 19.-ként végzett Huszti Mártonnak (16, 9.), de a 20. Pittlik Zsigmondnak (17, 10.) sem.

A női mezőnyben négy magyar próbálkozott, közülük ketten tartoznak az utánpótlás-korosztályhoz, a már többszörös érmes, 16 éves Nagy Napsugár, s a világversenyes újonc, 15 esztendős, még serdülőkorú Gulyás Fanni. A zalaegerszegi Nagy a felnőttekkel együtt számolt sorrendben 16. lett (az ifi rangsorban 7.), míg a derekasan küzdő kaposvári Gulyás a végét nem bírta, s feladni kényszerült a versenyt.

Egyáltalán nem volt sírás-rívás, kemény gyerekek mind, ezt nagyon jó volt látni és megtapasztalni

– nyilatkozta a MÚSZ-honlapnak Gellért Gábor szövetségi kapitány. – Mindenki három-négy hete edz, azaz ez egyfelől egy idény eleji felkészülési verseny, másfelől viszont tényleg nagyon elégedettek lehetünk, hiszen az itt rajthoz álló tizenéveseink többsége életében először úszott tíz kilométeren.”

(Kiemelt képünkön: Helytállt az Európa-kupa záró fordulóján indult 18 fős, zömmel tinik alkotta magyar különítmény Forrás: musz.hu/Facebook)

 

 

úszás Kreisz Bálint utánpótlás nyílt vízi úszás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Triatlon: Pusztai Dóra bronzérmes a máltai junior Európa-kupán

Utánpótlássport
3 órája

Hoki: „Célunk, hogy nagyobb teret kapjanak a fiatalok” – Kovács Attila

Utánpótlássport
21 órája

Asztalitenisz: magyar továbbjutások az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Kaliba Viktor: Munka közben nem gondolunk az elismerésre

Utánpótlássport
Tegnap, 18:10

Labdarúgás: öt gólt rúgott a bolgároknak az U15-ös leányválogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 15:59

Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszó Európa-kupa razanaci állomásán

Úszás
Tegnap, 14:46

Hangyási László: Munka nélkül nincs eredmény

Utánpótlássport
2025.09.26. 19:01

Tekvondó: virtuális országos bajnokság – Európában először nálunk

Utánpótlássport
2025.09.26. 15:42
Ezek is érdekelhetik