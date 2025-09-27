Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszó Európa-kupa razanaci állomásán

Betlehem Dávidon kívül még 17 magyar induló volt, túlnyomó többségük korosztályos versenyző, akik közül nagyon sokan életükben először indultak 10 kilométeres viadalon, de még a 14-15 évesek is becsülettel végigúszták a távot az úszószövetség honlapján olvasható tájékoztatás szerint.

Mint írták, Betlehem majdnem végig vezetett a versenyben, az utolsó körben azonban a lengyelek tehetséges juniorja, Bartosz Kapala megelőzte, így a magyar úszó ezüstérmes lett.

„Az a helyzet, hogy ugye rengetegen voltunk, tizennégy magyar a fiúknál, sokan akartak nagyot homorítani, aztán a negyedik kör végén meguntam a lábturkálást, és nyomtam egy erősebb iramot – elemezte a történteket a verseny után Betlehem. – Utólag látható, hogy ötven másodperccel mentem gyorsabban, mint az előző körökben átlagban, más kérdés, hogy egyrészt Kapala jól észrevette, mi a terv, ráállt a lábamra, másrészt hiába gondoltam azt, hogy az utolsó körre így majd maximum ketten-hárman maradunk, öten is el tudtak jönni velem, ami kicsit fura volt. Szóval a lengyel srác aztán beállt előre, és a végén már nem nagyon tudtam utolérni. Igazából, ugye, sehol sem tartunk még, azaz nem úgy megy, hogy gondolok egyet, és elúszom mellette – most még olyan állapotban vagyok, hogy emiatt az ötödik körös sebességváltás miatt elég nyögvenyelős lett a vége, azaz örülök, hogy be tudtam jönni éremre megint. Ugyanazt tudom mondani, mint múlt szombaton, kellett ez a verseny, hogy megpróbáljak dolgokat, amikor nem vagyok formában. Most megyünk haza, hétfőtől ugyanúgy edzés, mintha mi sem történt volna, két hét múlva már világkupa Golfo Aranciban, ott igyekszem rámenni az aranyra.”

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Európa-kupa, 5. állomás, Razanac

Férfiak: 1. Bartosz Kapala (lengyel) 1:51:05.93, 2. Betlehem Dávid 1:51:08.56… 9. Kreisz Bálint 1:53:13.73… 14. Kárpáti Máté 1:53:32.01… 17. Barabás Imre 1:54:24.29… 19. Huszti Márton 1:54:27.64, 20. Pittlik Zsigmond 1:54:28.22, 21. Poteczin Dániel 1:54:28.96, 22. Nagy Nándor 1:54:31.74, 23. Hartmann Máté 1:55:18.99… 26. Szathmáry Zsombor 1:57:39.67… 28. Varga Levente 1:57:43.26… 32. Sárkány Zétény 1:59:21.93, 33. Marosszéki Armand 2:00:56.00… 35. Nagy Péter 2:06:27.17

Nők: 1. Klaudia Tarasiewicz (lengyel) 1:58:41.22… 7. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:21.39… 14. Juhász Janka 2:04:21.46… 16. Nagy Napsugár 2:04:26.25. Gulyás Fanni nem fejezte be a versenyt.