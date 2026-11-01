Tekvondó: kétnapos lesz az ob, sok fiatallal
Az idei év egyik tekvondós újítása, hogy november végi országos bajnokság először lesz kétnapos, az viszont nem újdonság, hogy a mezőny jelentős részét ezúttal is az utánpótláskorúak alkotják.
A 2026-os ob-n is hatalmas létszámmal kalkulál a hazai szövetség vezetősége, amelynek megítélése szerint az indulók számának növekedése, a klubok aktivitása és a versenyzés iránti egyre nagyobb érdeklődés mind azt mutatja, hogy a tekvondó itthon folyamatosan fejlődik.
„A mind nagyobb mezőny jelentette feladathoz a szervezésnek, a lebonyolításnak és a versenyzők kiszolgálásának is fel kell zárkóznia...
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