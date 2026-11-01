Tekvondó: kétnapos lesz az ob, sok fiatallal

A 2026-os ob-n is hatalmas létszámmal kalkulál a hazai szövetség vezetősége, amelynek megítélése szerint az indulók számának növekedése, a klubok aktivitása és a versenyzés iránti egyre nagyobb érdeklődés mind azt mutatja, hogy a tekvondó itthon folyamatosan fejlődik.

„A mind nagyobb mezőny jelentette feladathoz a szervezésnek, a lebonyolításnak és a versenyzők kiszolgálásának is fel kell zárkóznia...

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