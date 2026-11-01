Európa-liga: edzőt váltott a Dinamo Zagreb – hivatalos

A fővárosiak szombaton, az élvonal 12. fordulójában 1–0-ra kikaptak az NK Rudes csapatától, ezt követően közös megegyezéssel felbontották Kovacevic szerződését.

A tavaly nyáron kinevezett tréner 515 napig irányította a Dinamót, ebben az időszakban 73 mérkőzésen ült a kispadon és két trófeát nyert az együttessel.

A következő két meccsen átmenetileg Jerko Leko, a tartalékcsapat korábbi edzője veszi át a Dinamo irányítását. A zágrábiak csütörtökön a Sunderland vendégei lesznek a második számú európai kupasorozatban, három nappal később pedig az NK Varazdin lesz az ellenfelük a bajnokságban.

A csapat a második helyen áll a horvát élvonalban, az Európa-ligában pedig egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege.