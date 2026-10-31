Kosárlabda: novemberben ismét Bajnokok Tornája lesz Sopronban
Immár 13. alkalommal rendezik meg kosárlabdában a leány kadétkorosztály nemzetközi viadalát, a soproni Bajnokok Tornáját.
A Novomatic Arénában a november 10. és 15. között
a Soproni Darazsak Sportakadémia szervezésében
nyolc csapat vesz részt a rangos viadalon.
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: Kangoeroes Basket Mechelen (belga), Klokani Ivanka Pri Dunaji (szlovák), ZKK Tresnjevka 2009 (horvát), Darazsak Sportakadémia
B-csoport: Alba Berlin (német), TTT Riga Cadets (lett), Segle XXI (spanyol), Basket Costa (olasz)
A-csoport: Kangoeroes Basket Mechelen (belga), Klokani Ivanka Pri Dunaji (szlovák), ZKK Tresnjevka 2009 (horvát), Darazsak Sportakadémia
B-csoport: Alba Berlin (német), TTT Riga Cadets (lett), Segle XXI (spanyol), Basket Costa (olasz)
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