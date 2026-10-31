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Kosárlabda: novemberben ismét Bajnokok Tornája lesz Sopronban

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2026.10.31. 14:04
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Címkék
Bajnokok Tornája Soproni Darazsak Sportakadémia kosárlabda kadét lány utánpótlás utánpótlássport
Immár 13. alkalommal rendezik meg kosárlabdában a leány kadétkorosztály nemzetközi viadalát, a soproni Bajnokok Tornáját.

A Novomatic Arénában a november 10. és 15. között

a Soproni Darazsak Sportakadémia szervezésében

nyolc csapat vesz részt a rangos viadalon.

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Kangoeroes Basket Mechelen (belga), Klokani Ivanka Pri Dunaji (szlovák), ZKK Tresnjevka 2009 (horvát), Darazsak Sportakadémia

B-csoport: Alba Berlin (német), TTT Riga Cadets (lett), Segle XXI (spanyol), Basket Costa (olasz)

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Bajnokok Tornája Soproni Darazsak Sportakadémia kosárlabda kadét lány utánpótlás utánpótlássport
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