Vízilabda: szoros a góllövőverseny a fiúbajnokságokban
Meccsenként legalább négygólos átlag kell a góllövőlista első helyéhez a korosztályos fiú vízilabda-bajnokságokban.
A fiú országos korosztályos vízilabda-bajnokságok alapszakaszában kilenc fordulót játszottak le a csapatok. Megnéztük, hogy mely fiatalok kezdték a legeredményesebben a sorozatot.
Az ifjúsági bajnokság góllövőlistáját 36 góllal a Semmelweis OSC kapás szélsője, Kondor Zétény vezeti.
Ez meccsenként négygólos átlagot jelent. A sokra hivatott pólós a szezonban eddig a legeredményesebbnek a Szentes 20–6-os...
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