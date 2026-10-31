Vízilabda: szoros a góllövőverseny a fiúbajnokságokban

A fiú országos korosztályos vízilabda-bajnokságok alapszakaszában kilenc fordulót játszottak le a csapatok. Megnéztük, hogy mely fiatalok kezdték a legeredményesebben a sorozatot.

Az ifjúsági bajnokság góllövőlistáját 36 góllal a Semmelweis OSC kapás szélsője, Kondor Zétény vezeti.

Ez meccsenként négygólos átlagot jelent. A sokra hivatott pólós a szezonban eddig a legeredményesebbnek a Szentes 20–6-os...

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