Zöld-fehér csata a dobogóra lépésért – Ferencváros–Paks az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 0–0 – ÉLŐ

Budapest, Groupama Aréna, 16 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bogár Gergő (Albert István, Belicza Bence)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Maiga, Madarász Á. – Zachariassen, Corbu, Birmancsevics – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

PAKS: Gyetván – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Papp K., Balogh B., Horváth Kevin, Pető M. – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az előző bajnokság második és harmadik helyezettje 2006 óta 46-szor meccselt eddig az NB I-ben. Összecsapásaik több mint a felét, 25-öt a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 10, a döntetleneké 11. A gólátlag magas, 3.5/mérkőzés.

♦ A júliusi nyitó fordulóban a Paks úgy győzte le 4–2-re az FTC-t, hogy az első félidőben kétszer is a fővárosiak vezettek. A tolnaiak ezzel megtörték a Fradi elleni 4 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (1 iksz, 3 vereség). A találkozón az atomvárosiak két fiatal támadója, a 21 éves Pető Milán és a 23 esztendős Szalai József is duplázni tudott. A IX. kerületiek a 2024. december 5-i debreceni 5–4-es vereségük óta csak ezen a bajnoki mérkőzésükön kaptak 4 gólt.

♦ A Ferencváros házigazdaként 23 alkalomból 12-szer verte meg a Paksot, 8-szor végzett döntetlenre vele, míg a tolnaiak 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), legutóbb pedig tavaly februárban, amikor a jelenleg sérült Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. A paksiakon kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek a rekordot jelentő 4. győzelem is összejön a Groupama Arénában. Legutóbb, áprilisban Lenny Joseph két góljával 2–0-s hazai siker született, tavaly októberben pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy Windecker József a 93. percben tizenegyesből egyenlített.

♦ Az FTC a bajnokságban 9 forduló óta veretlen (4 győzelem, 5 döntetlen), az összes tétmérkőzését tekintve pedig már sorozatban 19 találkozón (8 El, 9 NB I, 2 Magyar Kupa) nem veszített, közben 12-szer nyert, 7 ikszelt. Utóbbival megismételte azt a szériát, amelyet legutóbb 2019 decembere és 2020 júniusa között Szerhij Rebrovval a kispadon produkált. Akkor is 19 egymást követő tétmérkőzését (1 El és 18 bajnoki) úszta meg vereség nélkül úgy, hogy közben 13-szor győzött, 6-szor pedig döntetlent ért el. A Paks ellen vasárnap 20 tétmeccsesre növelheti a veretlenségi sorozatát.

♦ A Paks ugyanúgy 17 pontot gyűjtött eddig, mint az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros, viszont a tolnaiak már 5-ször, vagyis eggyel többször nyertek, ezért előzik meg hétvégi riválisukat a tabellán. Bognár György együttese a legtöbb gólt szerezte, 22-t, vagyis a meccsenkénti átlaga kereken 2.0, a legutóbbi 4 bajnokijából pedig 3-at megnyert és közben egyedül az ETO-val szemben maradt alul (1–2).

♦ A Ferencváros odahaza 3 egymást követő döntetlen után a múlt héten az MTK kiütésével (5–0) aratta idénybeli első bajnoki győzelmét, házigazdaként legalább 5 gólig előzőleg 2025 áprilisában a Nyíregyháza elleni 7–0 alkalmával jutott.

♦ Az atomvárosi együttes látogatóként eddig közepes teljesítményt nyújtott, a mérlege 2–1–2. Győzelmei a legutóbbi 2 fellépésén jöttek össze, ráadásul úgy, hogy közben gólt sem kapott (1–0 Kisvárdán, 2–0 a Vasas otthonában).

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