Vízilabda: Biros után Béres vezeti az U20-as női válogatottat

Az idén augusztus elején lenyűgöző játékkal szerzett Európa-bajnoki aranyérmet az U20-as női vízilabda-válogatott a portugáliai Oeirasban. Az Eb-n a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter által irányított csapat végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és a kiélezett döntőben 13–13 után ötméteresekkel 8–7-re győzött a spanyolok ellen. A magyar csapat 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette...

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