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Vízilabda: Biros után Béres vezeti az U20-as női válogatottat

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.11.01. 13:51
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Címkék
vízilabda Béres Gergely utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az idén Európa-bajnoki címet ünneplő U20-as női válogatott az új évadban a 2007-es születésűekre építkezve kezdi meg felkészülését Béres Gergely irányításával.

Az idén augusztus elején lenyűgöző játékkal szerzett Európa-bajnoki aranyérmet az U20-as női vízilabda-válogatott a portugáliai Oeirasban. Az Eb-n a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter által irányított csapat végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és a kiélezett döntőben 13–13 után ötméteresekkel 8–7-re győzött a spanyolok ellen. A magyar csapat 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette...

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vízilabda Béres Gergely utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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