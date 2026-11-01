Galéria: piros lap és két gól a hajrában a Puskás Akadémia és a Debrecen meccsén

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 1–3 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Csonka Bence (Tóth II Vencel, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczky – Orján, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Lukács D., L. Duarte (Varga Zs., 88.), Kern (Nissilä, 53.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 88.), Dárdai P. (Okeke, 53.). Vezetőedző: Babó Levente

DVSC: Andreev – Mejías, Lang (Batik, 40.), M. Hofmann, A. Guerrero – Samper (Baldoni, 59.), Boskovic – Egri (Patai, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 86.), Dénes (Kocsis D., 59.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Németh A. (38.), ill. Boskovic (7.), Batik (85.), Baldoni (90+1.)

Kiállítva: Ormonde-Ottewill (74.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!