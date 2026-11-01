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NB I: Újpest–Nyíregyháza

Galéria: piros lap és két gól a hajrában a Puskás Akadémia és a Debrecen meccsén

R. D. P.R. D. P.
2026.11.01. 17:06
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Brandon Ormonde-Ottewillnek villant a piros lap (Fotó: Kovács Péter)
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Puskás Akadémia labdarúgó NB I Debreceni VSC
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 12. fordulójában a Debrecen 3–1-nyert a Puskás Akadémia otthonában. A mérkőzést Kovács Péter fotói is megörökítették.
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fotó 2026.11.01.

Piros lap és két gól a hajrában a PAFC–DVSC-n (Fotók: Kovács Péter)

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 1–3 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Csonka Bence (Tóth II Vencel, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczky – Orján, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Lukács D., L. Duarte (Varga Zs., 88.), Kern (Nissilä, 53.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 88.), Dárdai P. (Okeke, 53.). Vezetőedző: Babó Levente
DVSC: Andreev – Mejías, Lang (Batik, 40.), M. Hofmann, A. Guerrero – Samper (Baldoni, 59.), Boskovic – Egri (Patai, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 86.), Dénes (Kocsis D., 59.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Németh A. (38.), ill. Boskovic (7.), Batik (85.), Baldoni (90+1.)
Kiállítva: Ormonde-Ottewill (74.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Puskás Akadémia labdarúgó NB I Debreceni VSC
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