Újabb világrekord született a súlyemelő-vb-n

A kínai Pej Hszin-ji – két rekordert is megfosztva a címétől – világcsúcsokkal szerzett három aranyérmet a nők 61 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság vasárnapi versenynapján a kínai Ningpóban.
A 2005-ös születésű, 2022-ben már világbajnok Pej szakításban még „csak” beállította honfitársa, Jang Liu-jüe 112 kilóval tartott világrekordját, lökésben aztán 139-ről 142 kilogrammra javította az eddigi legjobb eredményt, amely az észak-koreai Pak Csin He nevéhez fűződött. Így összetettben is átírta az eddigi rekordlistát, Jang 251 kilogrammos csúcsát 254 kilóra emelve.
Jang 249 kilogrammal végzett a második, Pak pedig 243-mal a harmadik helyen.
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