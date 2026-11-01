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Újabb világrekord született a súlyemelő-vb-n

2026.11.01. 15:39
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Pej Hszin-ji (Fotó: Nemzetközi Súlyemelő-szövetség)
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Pej Hszin-ji világrekord súlyemelő-vb
A kínai Pej Hszin-ji – két rekordert is megfosztva a címétől – világcsúcsokkal szerzett három aranyérmet a nők 61 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság vasárnapi versenynapján a kínai Ningpóban.

A 2005-ös születésű, 2022-ben már világbajnok Pej szakításban még „csak” beállította honfitársa, Jang Liu-jüe 112 kilóval tartott világrekordját, lökésben aztán 139-ről 142 kilogrammra javította az eddigi legjobb eredményt, amely az észak-koreai Pak Csin He nevéhez fűződött. Így összetettben is átírta az eddigi rekordlistát, Jang 251 kilogrammos csúcsát 254 kilóra emelve.

Jang 249 kilogrammal végzett a második, Pak pedig 243-mal a harmadik helyen.

 

Pej Hszin-ji világrekord súlyemelő-vb
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