Labdarúgás: elmarad az edzőtábor

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint hasznos összetartás várt volna a törökországi Európa-bajnoki selejtezőkre készülő fiú U17-es válogatottra. A Horváth Dávid vezette csapat vasárnap délután találkozott volna Telkiben, hogy szerdáig ott készüljön, de

sérülések és betegségek miatt a közös gyakorlás elmarad.

Az együttes novemberben Trabzonban játszik Eb-selejtezőt: 11-én Észak-Macedónia...

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