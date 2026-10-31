Labdarúgás: elmarad az edzőtábor
A novemberi Európa-bajnoki selejtezőre Telkiben készült volna a fiú U17-es-futballválogatott, de az edzőtábort sérülések és betegségek miatt nem tartják meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint hasznos összetartás várt volna a törökországi Európa-bajnoki selejtezőkre készülő fiú U17-es válogatottra. A Horváth Dávid vezette csapat vasárnap délután találkozott volna Telkiben, hogy szerdáig ott készüljön, de
sérülések és betegségek miatt a közös gyakorlás elmarad.
Az együttes novemberben Trabzonban játszik Eb-selejtezőt: 11-én Észak-Macedónia...
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