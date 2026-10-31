Cselgáncs: Kiss és Sági is bronzérmes a nápolyi U23-as Eb-n

Azok után, hogy a nyitó versenynapon Szeleczki Szabina (48 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, szombaton újabb két magyar éremnek örülhettünk az U23-as cselgáncsozók nápolyi Európa-bajnokságán.

A fiúk 90 kilós súlycsoportjában Kiss Levente kiváló napot fogott ki, és nagyszerű versenyzéssel nyert újabb bronzérmet a magyar csapatnak. A Budaörsi SC 21 éves fiatalja a holland Thijs Altena legyőzésével...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n