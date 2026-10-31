ÉLŐ

NB I: ZTE–MTK 0–0

Cselgáncs: Kiss és Sági is bronzérmes a nápolyi U23-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.31. 17:32
null
Címkék
Sági Nikolett utánpótlás cselgáncs utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság Kiss Levente
Kiss Levente (90 kg) és Sági Nikolett (78 kg) is bronzérmet szerzett szombaton az olaszországi U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon.

Azok után, hogy a nyitó versenynapon Szeleczki Szabina (48 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, szombaton újabb két magyar éremnek örülhettünk az U23-as cselgáncsozók nápolyi Európa-bajnokságán.

A fiúk 90 kilós súlycsoportjában Kiss Levente kiváló napot fogott ki, és nagyszerű versenyzéssel nyert újabb bronzérmet a magyar csapatnak. A Budaörsi SC 21 éves fiatalja a holland Thijs Altena legyőzésével...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

Sági Nikolett utánpótlás cselgáncs utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság Kiss Levente
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: novemberben ismét Bajnokok Tornája lesz Sopronban

Utánpótlássport
4 órája

Vízilabda: szoros a góllövőverseny a fiúbajnokságokban

Utánpótlássport
5 órája

Asztalitenisz: egyéni és vegyes páros magyar sikerek

Utánpótlássport
6 órája

Labdarúgás: elmarad az edzőtábor

Utánpótlássport
7 órája

Kriza Anna ismét meglepte a mezőnyt, ezüstérmet szerzett Abu-Dzabiban

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:23

Cselgáncs: Szeleczki Szabina bronzérmes az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:00

Petrovics Mátyás: Mindenkit segíteni kell a céljai elérésében

Utánpótlássport
Tegnap, 16:39

Labdarúgás: győzelemmel zárta a magyar csapat a bakui U15-ös vb-t

Utánpótlássport
Tegnap, 12:39