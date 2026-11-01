Az amerikaiak az utolsó napon még két aranyat behúztak a birkózó-vb-n

Magyar érdekeltség nélkül zajlott az asztanai világbajnokság záró napja, amelyen négy szabadfogású súlycsoportban küzdöttek az éremért. Az amerikaiak vasárnap is remekeltek, négyből három kategóriában birkózhattak döntőt, Spencer Lee (57 kg) és Levi Haines (79 kg) is először szerzett karrierje során világbajnoki címet.

A 92 kilogrammosok döntőjét elveszítették, az orosz Amanula Gadzsimagomedov az utolsó 20 másodpercben fordított és nyert Trent Hidlay ellen 3:2-re.

Érdemes kiemelni Roman Bravo Young teljesítményét, aki olimpiai súlycsoportban, 57 kilogrammban sorrendben kazah, mauritiusi, mongol és észak-koreai versenyzőt legyőzve az első mexikói sportoló lett a birkózás történetében, aki világbajnoki döntőt birkózhatott. A finálé nem sikerült jól neki, mindössze 25 másodperc alatt technikai tussal verte meg őt Spencer Lee.

Bő kilencezer kazah szurkoló látogatott ki vasárnap helyi idő szerint este. Volt miért izgulniuk, sportolóik nem szereztek még aranyérmet ezen a világbajnokságon – sőt szabadfogásban dobogóra sem álltak –, nem hiába fogadták óriási hangrobbanással honfitársukat, Nurkozsa Kajpanovot, aki a vb utolsó mérkőzésén az aranyéremért küzdött meg az orosz Inalbek Serijevvel. Vezetett is ellene, ám az orosz jobban birkózott nála, 10:4-re nyert, így a kazahoknak be kellett érniük az ezüstéremmel.

A világbajnokság ezzel véget ért, szabadfogásban az Egyesült Államok és Oroszország teljesítményét kell kiemelni, mindkét ország kilenc dobogósnak örülhetett tíz súlycsoportban. A csapatrangsort előbbi nyerte meg öt arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel, az oroszok három arany-, két ezüst- és négy bronzérmet szereztek.

Rajtuk kívül egyedül Irán ünnepelhetett még világbajnokot szabadfogásban, két sportolójuk állhatott a dobogó tetejére. Ebben a fogásnemben összesen tizenhárom ország szerzett legalább egy érmet.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Vasárnap

Szabadfogás

57 kg. Világbajnok: Spencer Lee (Egyesült Államok), 2. Roman Bravo Young (Mexikó), 3. Han Csong Szong (Észak-Korea) és Abubakar Mutalijev (Oroszország)

74 kg. Vb: Inalbek Serijev (Ororszország), 2. Nurkozsa Kajpanov (Kazahsztán), 3. Amirmohammad Jazdanicserati (Irán) és Aojagi Josinoszuke (Japán), …Kuramagomedov Murad a 16 közé jutásért kikapott.

79 kg. Vb: Levi Haines (Egyesült Államok), 2. Mohammad Nohodilarimi (Irán), 3. Mahamedhabib Kadzimahamedu (Fehéroroszország) és Iszmail Haniev (Oroszország)

92 kg. Vb: Amanula Gadzsimagomedov (Oroszország), 2. Trent Hidlay (Egyesült Államok), 3. Ali Tcokaev (Azerbajdzsán) és Mirjani Majszuradze (Grúzia)