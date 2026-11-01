ÉLŐ

NB I: Újpest–Nyíregyháza

Az amerikaiak az utolsó napon még két aranyat behúztak a birkózó-vb-n

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.11.01. 16:18
null
Levi Haines világbajnoki címet ünnepelt Asztanában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Asztana birkózó-vb birkózás
A szabadfogású program befejeződött vasárnap, ezzel együtt véget ért Asztanában a birkózó-világbajnokság.

Magyar érdekeltség nélkül zajlott az asztanai világbajnokság záró napja, amelyen négy szabadfogású súlycsoportban küzdöttek az éremért. Az amerikaiak vasárnap is remekeltek, négyből három kategóriában birkózhattak döntőt, Spencer Lee (57 kg) és Levi Haines (79 kg) is először szerzett karrierje során világbajnoki címet.

A 92 kilogrammosok döntőjét elveszítették, az orosz Amanula Gadzsimagomedov az utolsó 20 másodpercben fordított és nyert Trent Hidlay ellen 3:2-re.

Érdemes kiemelni Roman Bravo Young teljesítményét, aki olimpiai súlycsoportban, 57 kilogrammban sorrendben kazah, mauritiusi, mongol és észak-koreai versenyzőt legyőzve az első mexikói sportoló lett a birkózás történetében, aki világbajnoki döntőt birkózhatott. A finálé nem sikerült jól neki, mindössze 25 másodperc alatt technikai tussal verte meg őt Spencer Lee.

Bő kilencezer kazah szurkoló látogatott ki vasárnap helyi idő szerint este. Volt miért izgulniuk, sportolóik nem szereztek még aranyérmet ezen a világbajnokságon – sőt szabadfogásban dobogóra sem álltak –, nem hiába fogadták óriási hangrobbanással honfitársukat, Nurkozsa Kajpanovot, aki a vb utolsó mérkőzésén az aranyéremért küzdött meg az orosz Inalbek Serijevvel. Vezetett is ellene, ám az orosz jobban birkózott nála, 10:4-re nyert, így a kazahoknak be kellett érniük az ezüstéremmel.

A világbajnokság ezzel véget ért, szabadfogásban az Egyesült Államok és Oroszország teljesítményét kell kiemelni, mindkét ország kilenc dobogósnak örülhetett tíz súlycsoportban. A csapatrangsort előbbi nyerte meg öt arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel, az oroszok három arany-, két ezüst- és négy bronzérmet szereztek. 

Rajtuk kívül egyedül Irán ünnepelhetett még világbajnokot szabadfogásban, két sportolójuk állhatott a dobogó tetejére. Ebben a fogásnemben összesen tizenhárom ország szerzett legalább egy érmet. 

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Vasárnap
Szabadfogás
57 kg. Világbajnok: Spencer Lee (Egyesült Államok), 2. Roman Bravo Young (Mexikó), 3. Han Csong Szong (Észak-Korea) és Abubakar Mutalijev (Oroszország)

74 kg. Vb: Inalbek Serijev (Ororszország), 2. Nurkozsa Kajpanov (Kazahsztán), 3. Amirmohammad Jazdanicserati (Irán) és Aojagi Josinoszuke (Japán), …Kuramagomedov Murad a 16 közé jutásért kikapott.

79 kg. Vb: Levi Haines (Egyesült Államok), 2. Mohammad Nohodilarimi (Irán), 3. Mahamedhabib Kadzimahamedu (Fehéroroszország) és Iszmail Haniev (Oroszország)

92 kg. Vb: Amanula Gadzsimagomedov (Oroszország), 2. Trent Hidlay (Egyesült Államok), 3. Ali Tcokaev (Azerbajdzsán) és Mirjani Majszuradze (Grúzia)

Kapcsolódó tartalom

Bajcajev most sem bírt az azerivel, ötödik helyen zárt a vb-n

A 36 éves sportoló teljesen elfogyott a második menetre, leléptették.

Kuramagomedov most sem kímélte az idegrendszerünket, kikapott az iránitól

Tíz másodperccel a vége előtt még vezetett birkózónk, mégis vereséget szenvedett.

A vigaszágat kipipálta Bajcajev, jöhet a világbajnoki bronzmeccs!

Európa-bajnoki ezüstérmesünk visszavágott a lengyel Robert Barannak a tavalyi vb-bronzmeccsen elszenvedett vereségért.

Bő egy percre tért vissza a benne rejlő zseni, Muszukajev kikapott az első meccsén

Bajcajev Vlagyiszlav egy győztes mérkőzést követően alulmaradt, a vigaszágon folytathatja.

 

Asztana birkózó-vb birkózás
Legfrissebb hírek

Bajcajev most sem bírt az azerivel, ötödik helyen zárt a vb-n

Birkózás
Tegnap, 14:45

Kuramagomedov most sem kímélte az idegrendszerünket, kikapott az iránitól

Birkózás
Tegnap, 9:08

A vigaszágat kipipálta Bajcajev, jöhet a világbajnoki bronzmeccs!

Birkózás
Tegnap, 7:48

Terék Gerda U23-as világbajnoki „áldozata” nyerte meg a felnőtt-vb-t

Birkózás
2026.10.30. 16:18

Bő egy percre tért vissza a benne rejlő zseni, Muszukajev kikapott az első meccsén

Birkózás
2026.10.30. 11:02

„Snyderman” legyőzte az „Orosz tankot” a birkózó-világbajnokságon

Birkózás
2026.10.29. 16:11

Óriási a hangulat a birkózó-vb-n – Bognár és Végh jól küzdött, de kikapott

Birkózás
2026.10.29. 09:00

Visszatért a női birkózás királynője: 44:0-ra verte meg a vb-mezőnyt Asztanában

Birkózás
2026.10.28. 15:26