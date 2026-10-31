Asztalitenisz: egyéni és vegyes páros magyar sikerek

A nemzetközi szövetség WTT Youth Contender-sorozatának magyarországi állomásán a Savaria Arénában a hazai szövetség beszámolója szerint a hazai versenyzők közül egyéniben hárman is beverekedték magukat a negyeddöntőbe, Barcsai Sophie (U17, a főtábla első meccsén 3:0-ra nyert a horvát színekben induló, 13 éves Fazakas Lizett ellen) és Pálos Erik (U13) ott búcsúzott, míg Gergely Márk (U17) az elődöntőben...

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