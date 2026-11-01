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NB I: Újpest–Nyíregyháza

NB II: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.11.01. 16:37
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Lovrencsics Balázs (balra) már hét gólnál jár a bajnokságban (Fotó: Soroksár SC)
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NB II HR-Rent Kozármisleny élő közvetítés Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a tabella élén álló Soroksár a 15. helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0
Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Topászki Szabin, Vargha Tamás)
SOROKSÁR: Radnóti (Jova, 26.) – Kálnoki-Kis, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay, Köböl, Vattay, Bencze M. - Bagi – Lovrencsics B., Tuza (Czinege, 46.) . Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda, Fehér Cs., Stumpf, Turi – Herczeg, Geiger, Kozics (Kirchner, 46.), László K. - Szűcs P., Kocsis D. Vezetőedző: Márton Gábor

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tabella élén álló Soroksár a kiesőzónában helyet foglaló Kozármisleny ellen.

 

NB II HR-Rent Kozármisleny élő közvetítés Soroksár SC labdarúgó NB II NB II 12. forduló
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