NB II: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0

Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Muhari Gergő (Topászki Szabin, Vargha Tamás)

SOROKSÁR: Radnóti (Jova, 26.) – Kálnoki-Kis, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Vattay, Köböl, Vattay, Bencze M. - Bagi – Lovrencsics B., Tuza (Czinege, 46.) . Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda, Fehér Cs., Stumpf, Turi – Herczeg, Geiger, Kozics (Kirchner, 46.), László K. - Szűcs P., Kocsis D. Vezetőedző: Márton Gábor

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tabella élén álló Soroksár a kiesőzónában helyet foglaló Kozármisleny ellen.