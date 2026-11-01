ÉLŐ

NB I: Újpest–Nyíregyháza

Cselgáncs: ötödik hely a vegyes csapatversenyben a nápolyi U23-as Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.11.01. 17:21
null
Címkék
utánpótlás cselgáncs utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság
Egy győztes és két vesztes párharccal a magyar válogatott az ötödik helyet szerezte meg a vegyes csapatversenyben a nápolyi U23-as cselgáncs Európa-bajnokság záró napján.

Vasárnap szokás szerint a vegyes csapatverseny volt a záró felvonás az U23-as cselgáncsozók olaszországi Eb-jének programjában. A mindössze nyolc nemzetet felvonultató mezőnyben a Gábor Áron, Dobos Levente, Kiss Levente, Miklósvölgyi Dániel, Balogh János, Kalász Ádám, Sági Nikolett, Török Csenge, Huszár Regina, Igaz Laura, Vég Luca, Krüpl Georgina összeállítású magyar válogatott kezdésként 4–0-s vereséget...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

utánpótlás cselgáncs utánpótlássport U23-as Európa-bajnokság
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: Biros után Béres vezeti az U20-as női válogatottat

Utánpótlássport
4 órája

Tekvondó: kétnapos lesz az ob, sok fiatallal

Utánpótlássport
9 órája

Asztalitenisz: ezüstérmes a Gergely, Nagy vegyes páros Szombathelyen

Utánpótlássport
21 órája

Cselgáncs: Kiss és Sági is bronzérmes a nápolyi U23-as Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:32

Kosárlabda: novemberben ismét Bajnokok Tornája lesz Sopronban

Utánpótlássport
Tegnap, 14:04

Vízilabda: szoros a góllövőverseny a fiúbajnokságokban

Utánpótlássport
Tegnap, 12:53

Asztalitenisz: egyéni és vegyes páros magyar sikerek

Utánpótlássport
Tegnap, 11:55

Labdarúgás: elmarad az edzőtábor

Utánpótlássport
Tegnap, 10:54