Cselgáncs: ötödik hely a vegyes csapatversenyben a nápolyi U23-as Eb-n
Egy győztes és két vesztes párharccal a magyar válogatott az ötödik helyet szerezte meg a vegyes csapatversenyben a nápolyi U23-as cselgáncs Európa-bajnokság záró napján.
Vasárnap szokás szerint a vegyes csapatverseny volt a záró felvonás az U23-as cselgáncsozók olaszországi Eb-jének programjában. A mindössze nyolc nemzetet felvonultató mezőnyben a Gábor Áron, Dobos Levente, Kiss Levente, Miklósvölgyi Dániel, Balogh János, Kalász Ádám, Sági Nikolett, Török Csenge, Huszár Regina, Igaz Laura, Vég Luca, Krüpl Georgina összeállítású magyar válogatott kezdésként 4–0-s vereséget...
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