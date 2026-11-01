„Talán az idény legjobb teljesítményét nyújtottuk” – Gert Remmel a Puskás Akadémia legyőzése után
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Sokáig úgy tűnt, bármelyik oldalra eldőlhet a párharc, ön szerint miért nem a Puskás Akadémia javára történt?
– A szerdai Magyar Kupa-mérkőzés után sokkal oldottabb, felszabadultabb játékot vártam a csapattól. A gyorsan kapott gól után rendeztük a sorokat, bátrabbak lettünk, ám valami hiányzott a játékunkból.
– Ha valakinek van már sárga lapos figyelmeztetése, nem adhat felesleges szabálytalansággal esélyt, hogy még egyet kapjon, ehhez képest...
– Ez így van, nem veszíthetjük el a fejünket. Brandon Ormonde-Ottewillnek uralkodnia kellett volna az érzelmein, és akkor talán minden másképpen alakul.
– Negyedszer szenvedett hazai pályán vereséget a Puskás Akadémia: mit kell tenni, hogy ez változzon?
– Nyilván más, ha Újpesten játszik a csapat hatezer néző előtt, vagy esetleg Debrecenben vannak sokan a lelátón, azonban profi játékosokról van szó, akiknek meg kell találniuk a motivációt akkor is, ha kevesebben jönnek ki a mérkőzésre. Magunkban keressük a hibát, ezzel kell kezdenünk valamit.
Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője
– Jól kezdték a mérkőzést és jól is fejezték be – volt pillanat, amikor izgulnia kellett?
– Ott folytattuk, ahol egy hete abbahagytuk. Mindenki elvégezte a munkát, fegyelmezetten futballozott, az első játékrészben nemzetközi szintű volt a mérkőzés, és ehhez a Puskás Akadémia is hozzátette a magáét. Jó volt azzal szembesülni, hogy mi a szünet után is tudtuk a szintet tartani.
– Sohasem jelent jót, ha a védelemben kell kényszerből változtatni: miért kellett lecserélni Lang Ádámot?
– Kisebb sérülés miatt kellett lecserélnünk, kiderül, mekkora a baj. Erős verseny van a játékosok között minden posztért, Batik Bence is jól szállt be, nem csak a védekezést oldotta meg, hanem gólt is szerzett.
– Az idegenbeli győzelem után van önben hiányérzet?
– Biztosan megtalálom majd a kis részleteket, amelyeken változtatni kell, hazafelé a buszon a laptopomon azt nézem majd, miben kell fejlődni egyénileg és csapatként. Bizonyára találok valamit, amivel nem leszek elégedett, de azt kell mondanom, ezúttal talán az idény legjobb teljesítményét nyújtottuk.
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 1–3 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Csonka Bence (Tóth II Vencel, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczky – Orján, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Lukács D., L. Duarte (Varga Zs., 88.), Kern (Nissilä, 53.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 88.), Dárdai P. (Okeke, 53.). Vezetőedző: Babó Levente
DVSC: Andreev – Mejías, Lang (Batik, 40.), M. Hofmann, A. Guerrero – Samper (Baldoni, 59.), Boskovic – Egri (Patai, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 86.), Dénes (Kocsis D., 59.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Németh A. (38.), ill. Boskovic (7.), Batik (85.), Baldoni (90+1.)
Kiállítva: Ormonde-Ottewill (74.)