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NB I: Újpest–Nyíregyháza

„Talán az idény legjobb teljesítményét nyújtottuk” – Gert Remmel a Puskás Akadémia legyőzése után

Z. A.Z. A.
2026.11.01. 17:15
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Gert Remmel (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Babó Levente Gert Remmel magyar foci mestermérleg
A labdarúgó NB I 12. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Debrecen idegenben 3–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A találkozó után a két csapat vezetőedzője, Gert Remmel és Babó Levente értékelte a látottakat.

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Sokáig úgy tűnt, bármelyik oldalra eldőlhet a párharc, ön szerint miért nem a Puskás Akadémia javára történt?
A szerdai Magyar Kupa-mérkőzés után sokkal oldottabb, felszabadultabb játékot vártam a csapattól. A gyorsan kapott gól után rendeztük a sorokat, bátrabbak lettünk, ám valami hiányzott a játékunkból.

– Ha valakinek van már sárga lapos figyelmeztetése, nem adhat felesleges szabálytalansággal esélyt, hogy még egyet kapjon, ehhez képest...
Ez így van, nem veszíthetjük el a fejünket. Brandon Ormonde-Ottewillnek uralkodnia kellett volna az érzelmein, és akkor talán minden másképpen alakul. 

– Negyedszer szenvedett hazai pályán vereséget a Puskás Akadémia: mit kell tenni, hogy ez változzon?
Nyilván más, ha Újpesten játszik a csapat hatezer néző előtt, vagy esetleg Debrecenben vannak sokan a lelátón, azonban profi játékosokról van szó, akiknek meg kell találniuk a motivációt akkor is, ha kevesebben jönnek ki a mérkőzésre. Magunkban keressük a hibát, ezzel kell kezdenünk valamit.

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A kiállítás után eldőlt, a Debrecen két góllal győzött a Puskás Akadémia otthonában

A felcsútiak egy héten belül másodszor kaptak ki hazai pályán, a Loki a győzelmével a harmadik helyre ugrott a tabellán.

Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője

– Jól kezdték a mérkőzést és jól is fejezték be – volt pillanat, amikor izgulnia kellett?
– Ott folytattuk, ahol egy hete abbahagytuk. Mindenki elvégezte a munkát, fegyelmezetten futballozott, az első játékrészben nemzetközi szintű volt a mérkőzés, és ehhez a Puskás Akadémia is hozzátette a magáét. Jó volt azzal szembesülni, hogy mi a szünet után is tudtuk a szintet tartani.

– Sohasem jelent jót, ha a védelemben kell kényszerből változtatni: miért kellett lecserélni Lang Ádámot?
– Kisebb sérülés miatt kellett lecserélnünk, kiderül, mekkora a baj. Erős verseny van a játékosok között minden posztért, Batik Bence is jól szállt be, nem csak a védekezést oldotta meg, hanem gólt is szerzett.

– Az idegenbeli győzelem után van önben hiányérzet?
– Biztosan megtalálom majd a kis részleteket, amelyeken változtatni kell, hazafelé a buszon a laptopomon azt nézem majd, miben kell fejlődni egyénileg és csapatként. Bizonyára találok valamit, amivel nem leszek elégedett, de azt kell mondanom, ezúttal talán az idény legjobb teljesítményét nyújtottuk.

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 1–3 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Csonka Bence (Tóth II Vencel, Ország Péter)
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczky – Orján, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Lukács D., L. Duarte (Varga Zs., 88.), Kern (Nissilä, 53.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 88.), Dárdai P. (Okeke, 53.). Vezetőedző: Babó Levente
DVSC: Andreev – Mejías, Lang (Batik, 40.), M. Hofmann, A. Guerrero – Samper (Baldoni, 59.), Boskovic – Egri (Patai, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 86.), Dénes (Kocsis D., 59.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Németh A. (38.), ill. Boskovic (7.), Batik (85.), Baldoni (90+1.)
Kiállítva: Ormonde-Ottewill (74.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

NB I Babó Levente Gert Remmel magyar foci mestermérleg
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