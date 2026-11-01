„Talán az idény legjobb teljesítményét nyújtottuk” – Gert Remmel a Puskás Akadémia legyőzése után

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Sokáig úgy tűnt, bármelyik oldalra eldőlhet a párharc, ön szerint miért nem a Puskás Akadémia javára történt?

– A szerdai Magyar Kupa-mérkőzés után sokkal oldottabb, felszabadultabb játékot vártam a csapattól. A gyorsan kapott gól után rendeztük a sorokat, bátrabbak lettünk, ám valami hiányzott a játékunkból.

– Ha valakinek van már sárga lapos figyelmeztetése, nem adhat felesleges szabálytalansággal esélyt, hogy még egyet kapjon, ehhez képest...

– Ez így van, nem veszíthetjük el a fejünket. Brandon Ormonde-Ottewillnek uralkodnia kellett volna az érzelmein, és akkor talán minden másképpen alakul.

– Negyedszer szenvedett hazai pályán vereséget a Puskás Akadémia: mit kell tenni, hogy ez változzon?

– Nyilván más, ha Újpesten játszik a csapat hatezer néző előtt, vagy esetleg Debrecenben vannak sokan a lelátón, azonban profi játékosokról van szó, akiknek meg kell találniuk a motivációt akkor is, ha kevesebben jönnek ki a mérkőzésre. Magunkban keressük a hibát, ezzel kell kezdenünk valamit.