Svéd és kenyai győzelem a New York Marathonon

A 31 éves, tavaly tízezer méteren világbajnoki harmadik Almgren 2:06:01 óra alatt teljesítette a klasszikus távot, s 13 másodperccel előzte meg a másodikként célba érő olasz Yemaneberhan Crippát. A címvédő, kenyai Benson Kipruto negyedik lett a lesothói Kamohelo Mofolo mögött.

A nőknél kenyai siker született Sheila Chepkirui révén: a 35 éves atléta 2024 után másodszor győzött az amerikai metropoliszban, ezúttal 2:24:36 órás idővel. Második helyen – mindössze hat másodperccel lemaradva – a hazai Jessica McClain ért célba, míg a 2023-ban és tavaly győztes, ugyancsak kenyai Hellen Obiri ezúttal harmadik lett. McClain 2018 óta az első amerikai dobogósa a versenynek, amelyen mintegy hatvanezren álltak rajthoz.