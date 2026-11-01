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Svéd és kenyai győzelem a New York Marathonon

2026.11.01. 17:59
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Almgren sikerét hozta a férfiak versenye (Fotó: Getty Images)
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Andreas Almgren New York Marathon maratoni
A férfiaknál az első maratoniját teljesítő svéd Andreas Almgren, a nőknél pedig a kenyai Sheila Chepkirui nyerte a vasárnap megrendezett New York Marathont.

A 31 éves, tavaly tízezer méteren világbajnoki harmadik Almgren 2:06:01 óra alatt teljesítette a klasszikus távot, s 13 másodperccel előzte meg a másodikként célba érő olasz Yemaneberhan Crippát. A címvédő, kenyai Benson Kipruto negyedik lett a lesothói Kamohelo Mofolo mögött.

A nőknél kenyai siker született Sheila Chepkirui révén: a 35 éves atléta 2024 után másodszor győzött az amerikai metropoliszban, ezúttal 2:24:36 órás idővel. Második helyen – mindössze hat másodperccel lemaradva – a hazai Jessica McClain ért célba, míg a 2023-ban és tavaly győztes, ugyancsak kenyai Hellen Obiri ezúttal harmadik lett. McClain 2018 óta az első amerikai dobogósa a versenynek, amelyen mintegy hatvanezren álltak rajthoz.

 

Andreas Almgren New York Marathon maratoni
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