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Bázelben Vacherot, Bécsben Alcaraz nyert tornát

2026.11.01. 18:20
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Alcaraz volt a legjobb Bécsben (Fotó: Getty Images)
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tenisz Valentin Vacherot Carlos Alcaraz
A 2.8 millió euró (egymilliárd forint) összdíjazású bécsi kemény pályás tenisztornán Carlos Alcaraz, a bázeli, 2.5 millió dollár (915 millió forint) pénzdíjú viadalon Valentin Vacherot diadalmaskodott.

A korábbi világelső, hétszeres Grand Slam-tornagyőztes Alcaraz – a verseny második kiemeltje – a vasárnapi fináléban az ausztrál Alex de Minaurral találkozott, és meglehetősen simán, másfél óra alatt 6:1, 6:4-re nyert. A spanyolok sztárja az idén ötödik döntőjét játszotta és az ausztrál nyílt bajnokság, Katar és Tokió után negyedszer ért a csúcsra, míg pályafutása során immáron 28. ATP-tornáját nyerte.

Bázelben a monacói Vacherot a cseh Jirí Leheckával csapott össze, s szetthátrányból fordítva 2:6, 6:3, 6:3-ra győzött. A 27 éves versenyző második ATP-döntőjén második trófeáját nyerte, tavaly – nagy meglepetésre – a sanghaji mesterversenyen diadalmaskodott.

 

tenisz Valentin Vacherot Carlos Alcaraz
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