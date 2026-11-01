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Serie A: Da Cunha büntetője döntött, ismét nyert a Como

L. M.L. M.
2026.11.01. 14:40
Lucas Da Cunha higgadtan értékesítette a büntetőt (Fotó: Getty Images)
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Serie A Como Venezia
Lucas Da Cunha találatával 1–0-ra nyert a Como a tabella utolsó helyén álló Venezia ellen az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság (Serie A) 10. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Vasárnap kora délután lépett pályára a Serie A-ban a Como, amely a bajnokság utolsó, 20. helyén álló Veneziát látta vendégül. Az első félidő közepén kellemetlen helyzetbe is kerülhetett volna Cesc Fabregas csapata, miután a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a vendégeknek, azonban a videobíró felülvizsgálta az esetet, a játékvezető pedig végül visszavonta az ítéletet. Nem úgy, mint negyedórával később, ekkor viszont a Como végezhetett el büntetőt egy buktatás után. Lucas Da Cunha állt a labda mögé, majd higgadtan a jobb felső sarokba lőtt. 

A második félidőben próbálkozásokig eljutott a Venezia, azonban egyenlítenie nem sikerült, így otthon tartották a három pontot Fabregasék. A Como ezzel a sikerrel visszavette a tabella negyedik helyét a szombaton városi rangadót nyerő Milantól. 

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OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Como–Venezia 1–0 (Da Cunha 43. – 11-esből)

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Serie A Como Venezia
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