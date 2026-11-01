Serie A: Da Cunha büntetője döntött, ismét nyert a Como

Vasárnap kora délután lépett pályára a Serie A-ban a Como, amely a bajnokság utolsó, 20. helyén álló Veneziát látta vendégül. Az első félidő közepén kellemetlen helyzetbe is kerülhetett volna Cesc Fabregas csapata, miután a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a vendégeknek, azonban a videobíró felülvizsgálta az esetet, a játékvezető pedig végül visszavonta az ítéletet. Nem úgy, mint negyedórával később, ekkor viszont a Como végezhetett el büntetőt egy buktatás után. Lucas Da Cunha állt a labda mögé, majd higgadtan a jobb felső sarokba lőtt.

A második félidőben próbálkozásokig eljutott a Venezia, azonban egyenlítenie nem sikerült, így otthon tartották a három pontot Fabregasék. A Como ezzel a sikerrel visszavette a tabella negyedik helyét a szombaton városi rangadót nyerő Milantól.