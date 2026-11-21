A hazai sportági szövetségi portál beszámolója szerint a poreci U23-as ökölvívó En-n Horváth Kármen a 21 esztendős spanyol Andrea Cardenas ellen negyeddöntőzött, aki 2018-ban, 13 esztendősen kezdett el bokszolni Leon tartományban, 2021 óta versenyez. Az idei Bocskai emlékversenyen az elődöntőig jutott, ott Szűcs Szabina állította meg, majd az Eindhoven Kupán is bronzérmes lett. Az idei felnőtt spanyol...

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