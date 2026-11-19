Ökölvívás: Kovács Kruzitó negyeddöntős az U23-as Európa-bajnokságon
Kovács Kruzitó győzött, Király Balázs kikapott a nyolcaddöntőben a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon.
Két magyar bokszoló lépett szorítóba csütörtökön a horvátországi U23-as Eb-n. A hazai szövetség (MÖSZ) beszámolója szerint a férfiak 65 kilós kategóriájában Kovács Kruzitó óriási csatában, pontozásos győzelmet aratott a fehérorosz Kracskovszkij ellen, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a kontinenstornán.
A 75 kilósok mezőnyében Király Balázs pontozásos vereséget szenvedett az izraeli Jabarintól...
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2026.11.17. 17:31