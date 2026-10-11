Vívás: egy éremmel zártak a junior kardozók Taskentben

Vasárnap a csapatviadalokkal zárult az üzbég fővárosban, Taskentben rendezett junior kard-világkupaverseny. A magyar férfiválogatott Berkeszi Dániel, Drobni Botond, Farsang Bernát, Révész Bence összeállításban lépett pásra és

csupán egyetlen vereséget szenvedett, így az ötödik hellyel kellett beérnie.

A mieinket az oroszok tudták legyőzni a negyeddöntőben 45:39-re, majd következett a kazahok (45:31) és a törökök (45:44) felülmúlása.

A női csapat Csonka Dorottya, Decsi Linda, Rácz Brigitta, Szabó Polli felállásban az első mérkőzésén, a grúzok elleni nyolcaddöntőben kikapott (42:45), aztán bár a szaúdiakat (45:19) és lengyeleket (45:37) felülmúlta, a kilencedik helynél nem végezhetett jobb pozícióban. A csapatversenyt a férfi- és a női mezőnyben is az oroszok nyerték.

Az egyéni viadalon korábban Berkeszi Dániel szerepelt a legjobban. A BVSC fiatalja remek formát mutatott a megméretésen és több magasan jegyzett kihívót legyőzve jutott el az elődöntőig, melyben a későbbi aranyérmes, hazai páston vívó üzbég Alpamisz Urakbajev tudta megállítani 15:7-tel.

Berkeszi nyakába bronz került,

de dicséretet érdemel a hatodik helyen záró Fabó Ákos is.

A nők között egyéniben Csonka Dorottya jutott be a negyeddöntőbe. A kadétok között világbajnok kiválóság a nyolcadik lett, ezzel megerősítette vezető helyét hazai ranglistán.

Berkeszi Dániel a bronzéremmel Forrás: MVSZ

A junior kardozók számára legközelebb november elején rendeznek világkupaversenyt. A férfiak a németországi Dormagenben, a nők pedig Budapesten találkoznak.

A hazai rendezésű női vk-viadalt mindig nagy figyelem kíséri és általában a magyar sikerek sem maradnak el az itthoni seregszemlén.

Legutóbb n Kónya Csenge és Domonkos Emese is eljutott a négy közé a 222 tagú mezőnyben. Ott a végül aranyérmes amerikai Brynnley McKee fosztotta meg a magyar lányokat a még nagyobb sikertől, hiszen az elődöntőben az Egyesült Államokban tanuló korábbi kadét világ- és Európa-bajnok Domonkost 15:4-re, majd a fináléban a Svédországban élő Kónyát 15:8-ra győzte le. Kónyát és Domonkost az új évadban már nem láthatjuk a junior-vk-n, hiszen a felnőttek közé kerültek, de bőven maradt az utánpótlásban olyan ígéret, aki reálisan álmodozhat a kiváló szereplésről.

Junior kardcsapat világkupaverseny, Taskent, 112 induló.



Férfiak, 13 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Szaúd-Arábia 45:33 (Berkeszi +7, Drobni +7, Farsang -2).

Negyeddöntő: Magyarország-Oroszország 39:45 (Berkeszi 0, Farsang -1, Drobni -5).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Kazahsztán 45:31 (Farsang +9, Berkeszi +7, Drobni -2).

Az 5. helyért: Magyarország-Törökország 45:44 (Drobni +4, Berkeszi +1, Farsang -4).

Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Üzbegisztán, 3. Olaszország, …5. Magyarország (Berkeszi Dániel, Drobni Botond, Farsang Bernát, Révész Bence).



Nők, 12 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Georgia 42:45 (Rácz +8, Szabó -4, Csonka -7).

A 9-12. helyért: Magyarország-Szaúd-Arábia 45:19 (Decsi +13, Csonka +7, Rácz +6).

A 9. helyért: Magyarország-Lengyelország 45:37 (Szabó +9, Csonka +2, Rácz -3).

Végeredmény: 1. Oroszország, Olaszország, 3. Üzbegisztán, …9. Magyarország (Csonka Dorottya, Decsi Linda, Rácz Brigitta, Szabó Polli).

(Kiemelt képünkön: a Taskentben ötödik junior férfi kardcsapat Forrás: MVSZ)