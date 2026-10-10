Nemzeti Sportrádió

Vívás: Csonka Dorottya nyolcadik a taskenti világkupán

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2026.10.10. 14:22
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vívás utánpótlás utánpótlássport Csonka Dorottya
A kardozó Csonka Dorottya nyolcadik lett a Taskentben zajló junior-világkupán.

Tizenkét magyar kardozó lány lépett pástra a hazai válogatásba is beszámító junior-világkupaversenyen Üzbegisztán fővárosában, Taskentben. A legjobban Csonka Dorottya szerepelt, korábbi kadétvilágbajnokunk, Kósa Miklós vasasos tanítványa nagyon nehéz ágon, egymást követő két 15:14-es győzelemmel jutott a negyeddöntőbe, legyőzve többek között a világranglista ötödik helyén álló georgiai Kuvajevát. Az éremért az olasz Moccitól kapott ki 15:11-re, ezzel a nyolcadik helyen végzett – írja a szövetségi honlap.

A szakág erejét jelzi, hogy további öt magyar vívó jutott az erős mezőnyben a legjobb 32 közé: a kadétkorú Decsi Linda, továbbá Rácz Brigitta, Szabó Polli, Jankó Hanga és Bácskay Kincső. Vasárnap a férfi és női csapatversennyel zárul a taskenti kardhétvége.

Eredmények
Junior női kard egyéni világkupaverseny, Taskent, 112 induló
A csoportmérkőzéseken: Rácz Brigitta 5 győzelem/1 vereség, Decsi Linda 5/1, Csonka Dorottya 4/2, Jankó Hanga 4/2, Bácskay Kincső 4/2, Szabó Polli 4/2, Bíróczi Nóra 3/3, Berecz Dóra 3/3, Imre Dóra 3/3, Felföldi Szonja 3/3, Tóth Nadin 2/4 (továbbjutottak), Kovács Adél 1/5 (kiesett)
A legjobb 64 közé jutásért: Tóth-Yildirim (török) 15:3, Imre-Ostrowska (lengyel) 15:4, Felföldi-Zsu (kínai) 7:15, Bíróczi-Maulenbergenova (üzbég) 10:15, Berecz-Grassi (olasz) 12:15
A legjobb 32 közé jutásért: Jankó-Bilotti (olasz) 15:13, Rácz-Vu (kínai) 15:14, Csonka-Gwozdzinska (lengyel) 15:12, Decsi-Colella (olasz) 15:8, Bácskay-Ajdarova (orosz) 15:12, Szabó-Bjelova (orosz) 15:14, Imre-Szenoglu (török) 10:15, Tóth-Astolfi (olasz) 10:15
A legjobb 16 közé jutásért: Csonka-Kuvajeva (georgiai) 15:14, Szabó-Hszü (kínai) 12:15, Bácskay-Astolfi (olasz) 10:15, Decsi-D. Fusetti (olasz) 13:15, Jankó-Jang (kínai) 1:15, Rácz-Jaksibajeva 11:15
Nyolcaddöntő: Csonka-Stangoni (olasz) 15:14
Negyeddöntő: Csonka-Mocci (olasz) 11:15

Végeredmény: 1. Anfisza Gromova (orosz), 2. Flavia Astolfi (olasz), 3. Vittoria Mocci (olasz) és Jekatyerina Mironova (orosz), …8. Csonka Dorottya (edző: Kósa Miklós, válogatott edző: Kovács Laura), …20. Decsi Linda, 21. Rácz Brigitta, …25. Szabó Polli, …27. Jankó Hanga, …29. Bácskay Kincső, …58. Imre Dóra, …61. Tóth Nadin, …68. Berecz Dóra, …70. Felföldi Szonja, …73. Bíróczi Nóra, …104. Kovács Adél.

(Kiemelt képünk forrása: MVSZ)

 

 

vívás utánpótlás utánpótlássport Csonka Dorottya
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