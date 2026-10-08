Vívás: Csonka Dorottya az utolsó juniorévében is dobogóra állna

Rendkívül sikeres utánpótlásévek állnak a Vasas 19 éves kardozója, Csonka Dorottya mögött, aki ebben az idényben az utolsó szezonját kezdte meg a juniorok között.

Kósa Miklós tanítványának eredményei közül kiemelkedik

a 2024-ben Rijádban kiérdemelt egyéni kadét-világbajnoki címe és csapatban a junior vb-, valamint Eb-aranya, amelyeket még első éves kadétként szerzett.

„Ma már ritkán jutnak eszembe ezek a sikerek, hiszen teljes mértékben a jelenre próbálok fókuszálni – mondja Dorottya. – De természetesen ezek olyan eredményeim, amelyekből lehet táplálkozni és erőt meríteni.

Remélem, hogy az idén még bővül a korosztályos világversenyeken megszerzett érmeim száma.

A kadét-világbajnokság megnyerése nagy löketet adott, de utána nem volt egyszerű számomra a korosztályváltás. A juniorok közelebb vannak a felnőttekhez, és idő kellett a megszokásához még úgy is, hogy már kadétként is vívtam az idősebbekkel.”

Csonka Dorottya Forrás: MVSZ

Az utolsó juniorévét jól kezdte a sokra hivatott kardozó, hiszen mind a két eddigi hazai válogatóversenyt megnyerte a ebben korosztályban.

„Tavaly is ugyanígy két győzelemmel kezdtem az évadot, aztán a nemzetközi versenyek nem az elképzeléseim szerint alakultak. Bízom benne, hogy most jobb lesz a folytatás. Az mindenesetre örömteli, hogy az első vagyok a ranglistán és már csak meg kell tartanom a helyemet.

Szeretném, ha az idei világkupákon már a döntőbe is eljutnék, aztán a cél az, hogy ott legyek és minél jobban szerepeljek az Európa-bajnokságon és a vébén.

Úgy látom, hogy a hazai juniormezőny most is erős, tehát a magyar csapat nagy célokat tűzhet ki a világversenyeken.”

A junior női kardozók ezen a hétvégén Taskentben kezdik meg a világkupa-szereplésüket az évadban.

(Kiemelt képünkön: Csonka Dorottya Fotó: Mult Roland / Index)