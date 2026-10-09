Vívás: Berkeszi Dániel bronzérmes a taskenti junior-világkupaversenyen

Nagyon jól kezdődött magyar szempontból a taskenti junior kard világkupaverseny. A hazai szövetség beszámolója szerint az előző évi korosztályos vb-csapatból egyedüliként Berkeszi Dániel maradt, aki viszont hírmondóként „remekül üzent”. Elvégre pályája eddigi talán legjobbját érte el a pénteken szerzett bronzéremmel. Ravasz Etele BVSC-s tanítványa nagyon simán jutott el az elődöntőig, orosz és kínai riválisokat is legyőzve. Ott végül a későbbi győztes üzbég Urakbajevtől kapott ki, és lett így harmadik helyezett.

Jól szerepelt Fabó Ákos is, aki a juniorok között először jutott nyolc közé vk-állomáson. Ő olasz vívót vert a nyolc közé kerülésért, majd ugyancsak itáliaitól, a későbbi ezüstérmes Aquilitól szenvedett vereséget. Mellettük Drobni Botond került a legjobb 16, Fodor Bendegúz és Godó Vilmos a legjobb 32 közé.

Szombaton a junior női versennyel folytatódik a taskenti kard vk-viadal.

Eredmények. Junior férfi kard egyéni világkupaverseny, Taskent, 129 induló. A csoportmérkőzéseken: Fabó Ákos 5 győzelem/0 vereség, Berkeszi Dániel 5/1, Révész Bence 5/1, Drobni Botond 5/1, Fodor Bendegúz 4/1, Godó Vilmos 4/2, Farsang Bernát 3/2, Koszta-Ajvász Imre 3/2, Kovács Lőrinc 3/3, Decsi Hunor 2/3, Szeredy Huba 2/3 (továbbjutottak), Módos Ferenc 1/4 (kiesett).

A legjobb 64 közé jutásért: Farsang-Kabulov (üzbég) 15:10, Koszta-Alvász-Jan (kínai) 13:15, Decsi-Kaiym (kazah) 12:15, Kovács-Kenesbajev (üzbég) 13:15, Szeredy-Kumuk (török) 10:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Berkeszi-Nariman (kazah) 15:6, Fabó-Alobaid (szaúd-arábiai) 15:7, Fodor-Vang (kínai) 15:14, Drobni-Farsang 15:9, Godó-Vencsakov (orosz) 15:14, Révész-Aquili (olasz) 8:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Berkeszi-Csaj (kínai) 15:8, Fabó-Vu (kínai) 15:10, Drobni-Kumuk (török) 15:9, Fodor-Novikov (orosz) 13:15, Godó-V. Reale (olasz) 8:15.

Nyolcaddöntő: Berkeszi-Ruzsakov (orosz) 15:7, Fabó-Sibillo (olasz) 15:11, Drobni-V. Reale (olasz) 13:15.

Negyeddöntő: Berkeszi-Fomin (orosz) 15:11, Fabó-Aquili (olasz) 7:15.

Elődöntő: Berkeszi-Urakbajev (üzbég) 7:15.



Végeredmény: 1. Alpamisz Urakbajev (üzbég), 2. Riccardo Aquili (olasz), 3. Berkeszi Dániel (edző: Ravasz Etele, válogatott edző: Neuhold Sándor) és Ivan Novikov (orosz), …6. Fabó Ákos (edző: Kósa Miklós, válogatott edző: Neuhold Sándor), …13. Drobni Botond, …19. Fodor Kende, …25. Godó Vilmos, …37. Révész Bence, …50. Farsang Bernát, …69. Koszta-Alvász Imre, …73. Kovács Lőrinc, …76. Decsi Hunor, …81. Szeredy Huba, …95. Módos Ferenc.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Vívó Szövetség)