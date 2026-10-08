Kosárlabda: Halasy Örs jól debütált Szegeden az NB I/A-csoportban

Szeptember közepén vált hivatalossá, hogy a 18 éves, 200 centiméter magas Halasy Örssel erősített a Délút-SZTE-Szedeák az NB I/A-csoportban. A Vasas Akadémián nevelkedett kosaras – akinek egyébként a húga, Halasy Enikő is kiemelt tehetsége a hazai utánpótlásnak – tanulmányi kölcsönszerződéssel került Szegedre. A főként hármas és kettes poszton bevethető fiatal pasaréti színekben az elmúlt idényben a juniorbajnokságban 15,7 pontot és 7,8 lepattanót átlagolt meccsenként, míg az NB I/B-ben is rendszeresen játszott, ahol 3,9 pontot jegyzett. A nyáron az U18-as válogatott tagjaként megjárta a horvátországi B-divíziós Eb-t, amely az ötödik helyen végzett a nemzeti csapattal, és Örs mérkőzésenkénti 4,7 pontot, 4,3 lepattanóval és 1,3 szerzett labdával zárta a kontinenstornát.

A nyár elején jeleztem a Vasasnak, hogy ha jó lehetőség jön, szeretnék továbblépni, és máshol, magasabb szinten kipróbálni magam

– kezdte a 2008-as születésű Halasy az Utánpótlássportnak. – Megkeresett a Szeged, és június végén meg is látogattam a csapatot édesapámmal és az ügynökömmel közösen. Egyébként más A-csoportos csapatoktól is érdeklődtek irántam, de ekkor még nem köteleződtem el sehova. Az U18-as válogatottban az Eb-felkészülés során is volt időm ezen gondolkozni, és mérlegelni az opciókat. Aztán viszonylag sokáig elhúzódott a döntés, és mire pont került az egész ügy végére, majd végül arra jutottam, hogy jelenleg Szeged lesz nekem a megfelelő következő állomás. Nyilván, az NB I/A-csoportban való szereplés jó lehetőség lesz számomra a fejlődésre, hogy ezáltal a következő lépcsőfokot is megugorjam a karrieremben.

Nem titok, hogy a hosszú távú terveim között az szerepel, hogy egy nap amerikai egyetemre menjek, méghozzá minél magasabb szintre,

és lehetőleg egy divízió I-es, tehát a legmagasabb szinten szereplő iskola csapathoz szeretnék bekerülni egy-két éven belül. Az alacsonyabb besorolású suliktól már az idén nyáron is akadtak tengerentúli ajánlataim, de úgy éreztem, az nem jelent szakmailag akkora előrelépést, mint amekkorát az jelenthet, hogy ha például a magyar NB I-ben rendszeresen játszhatok.

A távlati terveim elérése szempontjából a Szedeák csapata és az A-csoportban való játéklehetőség lett az optimális kombináció számomra jelen helyzetben.

Halasy Örs Forrás: FIBA

A Kaposvár ellen debütált az első osztályban, és 11 játékperc öt pontot dobott, majd a második játéknapon a Fót ellen már negyedóra jutott neki, amely alatt hét pontot szórt, és az első találkozóval ellentétben ezúttal már győzelemhez is tudta segíteni a Tisza-partiakat.

„A felkészülési meccseken is már viszonylag sok játékidőt kaptam Andjelko Mandics vezetőedzőtől, amiért mindenképpen hálás vagyok, hogy rögtön megadták nekem a bizalmat ilyen mértékben, és

hál'istennek hamar is el tudtam kapni a fonalat, az edzőmérkőzéseken sikerült egyre jobban belerázódnom az A-csoportos közegbe.

Az igazat megvallva, a Kaposvár elleni első NB I-es meccsem előtt rendkívül lámpalázas voltam, talán túl is izgultam a dolgokat, és amikor beálltam, nem is kezdtem jól, de aztán annak a meccsnek a második félidejére már sikerült levetkőzni a megilletődöttséget, és csak a feladatomra koncentrálni. Legutóbb a Fót ellen – amely az első hazai meccsem volt Szegeden – már egyáltalán nem éreztem görcsösséget, hanem már az első pillanattól fogva kellően élesen léptem pályára, rögtön pontot is dobtam, ami megadta az alaphangot.

A negyedik negyedet végig is játszottam, és a végjátékban ötpontos hátrányból fordítva nyertünk, aminek nagyon örültem, hogy részese lehettem.

Most debütáltam az NB I-ben, így különösen jólesik, hogy tizennyolcévesen ennyire bízik bennem a szakmai stáb. Ez fiatalként rengeteget jelent, és úgy érzem, eddig összességében hasznosan is tudtam játszani."

(Kiemelt kép forrása: Szedeák)