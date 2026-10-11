Koronglövészet: Nyitrai harmadik harmadik helyezése

Nyitrai Anna az alapversenyben 118 korongos teljesítménnyel az első lett, és bejutott a 16 közé. A nyolcaddöntőben 7–3-ra győzte le a brit Isabelle Margaret Mackintosht, majd a negyeddöntőben 6–2-re a török Ela Afacant. A magyar szövetség beszámolója szerint az elődöntőből azonban már nem tudott továbblépni, 6–0-ra kikapott a későbbi aranyérmes szlovák Adriana Piknovától, így

bronzérmet szerzett.

Mint ismeretes a MATE-GEAC 21 éves versenyzője Athénban szintén a harmadik helyen végzett a junior trap egyes és Döbörhegyi Bencével a vegyes páros számában.

(Kiemelt képünk forrása: MSSZ)