Nemzeti Sportrádió

Koronglövészet: Nyitrai harmadik harmadik helyezése

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2026.10.11. 20:03
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junior trap utánpótlás Sportlövészet szóló utánpótlássport koronglövő Eb
A junior lányok trap szóló versenyszámában a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon megszületett a magyarok harmadik bronzérme.

Nyitrai Anna az alapversenyben 118 korongos teljesítménnyel az első lett, és bejutott a 16 közé. A nyolcaddöntőben 7–3-ra győzte le a brit Isabelle Margaret Mackintosht, majd a negyeddöntőben 6–2-re a török Ela Afacant. A magyar szövetség beszámolója szerint az elődöntőből azonban már nem tudott továbblépni, 6–0-ra kikapott a későbbi aranyérmes szlovák Adriana Piknovától, így

bronzérmet szerzett.

Mint ismeretes a MATE-GEAC 21 éves versenyzője Athénban szintén a harmadik helyen végzett a junior trap egyes és Döbörhegyi Bencével a vegyes páros számában.

 

(Kiemelt képünk forrása: MSSZ)

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