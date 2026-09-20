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Strandröplabda: negyedik lett Honti-Majoros és Pádár az U18-as Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.09.20. 17:31
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Honti-Majoros Kármen Pádár Réka utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka párosa a negyedik helyen végzett az izmiri U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon, ezzel a korosztályos leány Eb-k történetében a legjobb magyar eredményt érte el.

Az idén sem maradtunk kiemelkedő magyar siker nélkül a strandröplabdázók utánpótlás-világversenyein. Szeptemberben egymást követték a korosztályos Eb-k, amelyek sorában utolsóként az U18-asokét rendezték meg a törökországi Izmirben. A lányok mezőnyében Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka képviselte a magyar színeket az Égei-tenger partján, és megmutatták, hogy nemcsak a hazai korosztályos mezőnyben dominálnak, hanem európai színtéren is képesek nagyot alkotni.

A Beach Sport SE kettőse ezen a nyáron az U20-as és az U18-as ob-t is megnyerte, míg a felnőtt magyar bajnokságon ötödik lett. Gubik János tanítványai néhány hete az idősebbek, az U20-asok Eb-jén is együtt indultak az olaszországi Battipagliában, ahol végül a kilencedik helyet szerezték meg.

A lányok nagyon meggyőzően kezdtek Izmirben: a csoportkörben simán, 2:0-ra verték meg a szlovénokat és a svédeket is, majd a németek ellen is nyertek három játszmában, így első helyen továbbjutva rögtön a legjobb 16 között találták magukat az egyenes kieséses szakaszban. A mieink hasonlóan jól folytatták: 2:1-re győzték le az olaszokat a nyolcaddöntőben, illetve 2:0-ra az oroszokat is felülmúlták az elődöntőbe jutásért. Az már a négy közé kerüléssel eldőlt, hogy biztosan a valaha volt legjobb magyar női eredményt érik a korosztályos strandröplabda Európa-bajnokságok történetében.

(Mindeddig a 2020-as U20-as Eb-n elért ötödik hely jelentette a csúcsot Vasvári Esztertől és Vasvári Zsófitól. A fiúknál egyébként U18-as Eb-n már bronznak is örülhettünk, méghozzá 2023-ban Tari Bence és Veress Ákos révén.)

Ezt követően a vasárnapi záró napra némiképp elfogyott a lendület: az elődöntőben Honti-Majoros és Pádár duója nagy csatában kikapott az ukránoktól (1:2), majd a bronzmeccsen – a csoportkörben egyszer már legyőzött – németekkel szemben 2:0-s vereség lett a vége, így

a negyedik hellyel kellett beérniük a magyar lányoknak.

A fiúknál a Kiss-Bertók Levente, Szűts Gergely egység 21. lett az U18-as Eb-n.

(Kiemelt kép forrása: Beach Volleyball Hungary)

 

Honti-Majoros Kármen Pádár Réka utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
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