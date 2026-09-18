Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: újra tizenegyesekkel győztek az U15-ös lányok

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2026.09.18. 10:58
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labdarúgás U15-ös leány nemzetközi torna utánpótlás Utánpótlássport.hu
Második mérkőzését is megnyerte a szlovéniai UEFA Development-tornán a leány U15-ös válogatott.

Az együttes Catez ob Saviban Litvánia ellen lépett pályára, és ismét tizenegyeseket követően győzött.

Mint ismeretes, az első meccsen a rendes játékidőben, kétgólos hátrányból egyenlített a bosnyákok ellen Szanyi Mária szövetségi edző együttese, majd a tizenegyespárbajban (5–4) megnyerte a mérkőzést. Az újabb találkozón, Litvániával szemben a magyar csapat került kétgólos előnybe, újra döntetlen lett az eredmény, a tizenegyesrúgásokban megint a mieink bizonyultak jobbnak.

„Óriási gratuláció illeti a lányokat! Helyenként nagyon látványosan és tudatosan futballoztunk, és több olyan elem is visszaköszönt a játékunkban, amelyeket ez alatt a rövid együttlét alatt gyakoroltunk – mondta Szanyi Mária az mlsz.hu-nak. – Öröm látni, hogy a társaság ennyire fogékony a munkára, és ilyen gyorsan képes beépíteni a tanultakat. Kétgólos előnyből is megnehezítettük a dolgunkat, de a végén ismét mi bizonyultunk jobbnak a szétlövésben.

A lányok vasárnap a házigazda Szlovénia elleni mérkőzéssel fejezik be a tornát.

U15-ÖS LEÁNY UEFA DEVELOPMENT-TORNA, CATEZ OB SAVI (SZLOVÉNIA)

Magyarország–Litvánia 2–2 (1–0) – tizenegyesekkel 5–4

Magyarország: Tétry Maja – Karádi Viktória, Auth Gréta, Sziszák Zsófia (Kratochwill Bora, 60.), Kiss Zoé (Vadász Anna, a szünetben) – Tóth Bianka Bíborka (Labanc Anna, 60.), Molnár Csenge (Loss Lujza, a szünetben), Szakál Csenge (Szabó Szonja, a szünetben) – Szabó Villő (Vizer Nóra, 65.), Kaltenbach Laura (Tanárki-Fülöp Panna, 60), Farkas Maja (Sárecz Diána, 80.)

A magyar gólszerzők: Szakál (31.), Loss (70.)

(Kiemelt képünkön: Az U15-ös leányválogatott Forrás: MLSZ)

labdarúgás U15-ös leány nemzetközi torna utánpótlás Utánpótlássport.hu
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