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Elképesztő! Van der Poel 175 kilométeres szóló szökéssel győzött Luxemburgban

2026.09.20. 18:27
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Van der Poel a 21. század leghosszabb szökését mutatta be Luxemburgban (Fotó: Getty Images)
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Mathieu van der Poel kerékpár luxemburgi körverseny
Mathieu van der Poel 175 kilométeres szóló szökéssel nyerte meg a luxemburgi országúti kerékpáros-körverseny záró etapját.

A procyclingstats szakportál élő közvetítése alapján két kilométer telt el a Merschből induló 177 kilométeres ötödik, befejező szakaszából, amikor a montréali világbajnokság jövő vasárnapi mezőnyversenyére készülő holland sztár megindult, és egészen a luxembourgi célig, több mint négy órán át kitartott egyedül az élen, s végül több mint egy perc előnnyel nyert a dán Mikkel Honoré és a hegyi pontversenyben diadalmaskodó honfitársa, Pepijn Reinderink előtt.

Ezzel Van der Poel a TNT Sports adatai alapján a 21. század leghosszabb szóló győzelmét aratta.

A luxemburgi körverseny összetettjét az olasz Davide Piganzoli nyerte meg a két francia, Matteo Vercher és Thomas Gachignard előtt.

 

Mathieu van der Poel kerékpár luxemburgi körverseny
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