Ökölvívás: Szira Zsófia biztosan érmes a szófiai Eb-n

Szira Zsófia már biztos érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női +80 kilogrammos súlycsoportjában. Szaka István is győzelemmel kezdett, a férfi 50 kilósok között a folytatásban a világbajnok vár rá.
A Kanizsa Box Klub U23-as kontinenselsője a vasárnapi negyeddöntőben egyhangú pontozással győzte le az örmény Ani Muragyjant, és a négy közé jutással dobogóra állhat. Az elsőként kiemelt magyarnak ez volt az első meccse az Eb-n. Szira szerdán az orosz Kszenyija Olifirenkóval találkozik a fináléba jutásért.
Szaka István bejutott a negyeddöntőbe a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság férfi 50 kilogrammos súlycsoportjában, miután vasárnap 4:1-es pontozással legyőzte a moldovai Catalin Turcut. A Halker-Király Team bokszolójára a keddi negyeddöntőben – ahol már az éremszerzés a tét – a tavalyi világbajnok, az azeri Szubhan Mamedov vár.
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