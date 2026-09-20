Ökölvívás: Szira Zsófia biztosan érmes a szófiai Eb-n

A Kanizsa Box Klub U23-as kontinenselsője a vasárnapi negyeddöntőben egyhangú pontozással győzte le az örmény Ani Muragyjant, és a négy közé jutással dobogóra állhat. Az elsőként kiemelt magyarnak ez volt az első meccse az Eb-n. Szira szerdán az orosz Kszenyija Olifirenkóval találkozik a fináléba jutásért.

Szaka István bejutott a negyeddöntőbe a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság férfi 50 kilogrammos súlycsoportjában, miután vasárnap 4:1-es pontozással legyőzte a moldovai Catalin Turcut. A Halker-Király Team bokszolójára a keddi negyeddöntőben – ahol már az éremszerzés a tét – a tavalyi világbajnok, az azeri Szubhan Mamedov vár.