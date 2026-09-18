Kajak-kenu: 18 magyar érem az ORV első döntős napján

Már a csütörtöki elő- és középfutamok során látszott, hogy jó előjelekkel várhatjuk a döntőket Pozsonyban. Az idei kajak-kenu ORV-n 40 ország 735 versenyzője vesz részt és a szokásoknak megfelelően három korosztályban, U15-ben, U16-ban és U17-ben zajlanak a küzdelmek – számol be a hazai szövetségi portál.

Pénteken már döntőkkel indult a nap, kajakban és kenuban is előbb 1000 méter egyesben, majd 500 méter párosban.

A 17 számból 13-ban született magyar érem, ráadásul akadt olyan, amelyben kettő is,

hiszen a verseny szabályainak értelmében egy nemzet versenyszámonként két egységet is indíthat.

Két olyan finálé is volt, amelyben kettős győzelmet ünnepelhettek fiataljaink. Ezeknek Faragó-Tóth Vince egyaránt tevékeny részese volt. A Szentendrei Kajak-Kenu SE kenusa az U17-esek között előbb férfi C-1 1000 méteren győzött a szegedi Kis Máté Zalánt megelőzve, majd nem sokkal később klubtársával, Haris Hunor Leventével C-2 500 méteren is a legjobbnak bizonyultak. Utóbbi számban az Egri Áron, Kis Máté Zalán duó lett a második.

Egyéniben Ágh Neddának sikerült még győznie pénteken. Az MVM Szeged VE kajakosa az U15-ösök között nyerte a K-1 1000 méteres számot. További három arany született még a női párosok ötszáz méteres döntőiben, a kajakosoknál az U17-esek között Hudi-Kadler Panni és Németh Helka Borbála, U15-U16-ban pedig Leskó Lili és Tihi Bíborka Brigitta diadalmaskodott, míg kenuban ugyancsak az U15-U16-os döntőben ünnepelhettük Fodor Zsófia Nikoletta és Trencsényi Anna győzelmét.

Rajtuk kívül is születtek még szép eredmények, kettős dobogós helyezések és remek döntős szereplések. Magyarország az éremtáblázaton rögtön az élre állt 18 éremmel (6 arany, 7 ezüst, 5 bronz). A mieink mögött a brazilok (3 arany, 1 ezüst, 1 bronz) és a németek (2 arany, 2 ezüst, 4 bronz) tartózkodnak egyelőre a képzeletbeli dobogón.

A pénteki döntős eredmények



U17 Férfi K-1 1000 méter: 2. Harsányi Botond Dezső; 10. Velencei Boldizsár

17 Férfi C-1 1000 méter: 1. Faragó-Tóth Vince; 2. Kis Máté Zalán

U16 Férfi K-1 1000 méter: 2. Németh Ádám; 4. Angyal Bence

U16 Férfi C-1 1000 méter: 2. Marenec-Dózsa Zétény; 5. Richtárik Konrád Zsolt

U15 Férfi K-1 1000 méter: 2. Makovsky Nándor; 3. Tiba Huba

U15 Férfi C-1 1000 méter: 2. Kovács Ádám; 3. Juhász-Csordás Krisztián

U17 Női K-1 1000 méter: 6. Blényesi Réka; 7. Hudi-Kadler Panni

U16 Női K-1 1000 méter: 5. Kramer-Boga Emma; 8. Farkas Laura

U15 Női K-1 1000 méter: 1. Ágh Nedda; 6. Bebők Kitti

U17 Férfi K-2 1000 méter: 3. Kemény Olivér, Kovách-Henn Ábel; 18. Ivácson Szilárd, Velencei Boldizsár

U17 Férfi C-2 500 méter: 1. Faragó-Tóth Vince, Haris Hunor Levente; 2. Egri Áron, Kis Máté Zalán

U15-U16 Férfi K-2 500 méter: 5. Bencze Gábor, Gerbacsich Ákos; 8. Hizó Álmos, Tiba Huba

U15-U16 Férfi C-2 500 méter: 7. Marenec-Dózsa Zétény, Mágori Hunor; 8. Dudás László, Gyenei Tamás Tétény

U17 Női K-2 500 méter: 1. Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála; 3. Katona Réka Sára, Tasi Sára

U17 Női C-2 500 méter: 3. Fekete Nóra, Németh Luca Réka; 5. Barna Sára, Szépvölgyi Blanka

U15-U16 Női K-2 500 méter: 1. Leskó Lili, Tihi Bíborka Brigitta; 6. Farkas Laura, Schattinger Zsófia

U15-U16 Női C-2 500 méter: 1. Fodor Zsófia Nikoletta, Trencsényi Anna; 5. Koruhely Édua, Kékesi Brigitta

Eredmények forrása: MKKSZ

(Kiemelt képünkön: Faragó-Tóth Vince Forrás: MKKSZ)