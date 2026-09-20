Emberhátrányban is gólt szerzett, győzött a Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 300 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Szabados Dániel)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Poór, Dinnyés, Bolla G. – Rac, Szolgai, Pálfalvi (Jung, 70.), Kiss-Szemán – Sámson (Milovanovics, 70.), Kun B. (Czérna, 63.) – Rideg (Oláh B., 63.; Buta, 90.). Vezetőedző: Nikházi Márk

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró (Törőcsik P., 76.), Vinícius, Lehoczky R. – Marosi (Hajba, a szünetben), Katona M. (Dénes A., 53.), Ominger G., Király Á. (Papp Cs., 66.) – Csernik – Bacsa P., Farkas B. Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Kiss-Szemán (28.), Rac (89.), ill. Dénes A. (54.)

Kiállítva: Szolgai (52.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Zsinórban három elveszített találkozó után fogadta a Szentlőrinc a BVSC-Zuglót. A találkozó elejétől kezdve látszott, a hazaiak nagyon szeretnék megtörni ezt a negatív szériát, de a meccs inkább a sok apró szabálytalanságról szólt, a vendégek igyekeztek tördelni a játékot. A lapokat viszont eközben a piros-feketék kapták inkább. A jeget a 28. percben törték meg, amikor egy jobbról érkező beadást a BVSC egyik védője éppen Kiss-Szemán Péter elé fejelte, aki kapásból, dropból a tizenhatos sarkától átlőtte a jobb felsőbe a labdát.

A fordulást követően feszülten folytatódott a meccs, s amikor az 52. percben Szolgai Mátét egy, a tizenhatos előterében történt szabálytalanság után második sárgával kiállította a játékvezető, ez csak fokozódott. A szünetben beálló Dénes Adrián végezte el a megítélt szabadrúgást, és gyönyörű ívben, a bal felsőbe lőve egyenlített.

A mérkőzés végéig mindent megtettek a vendégek, hogy kihasználják az emberelőnyüket, de ezzel együtt egyre jobban ki is nyíltak, amit a Szentlőrinc kegyetlenül kihasznált. Az utolsó percben a bal oldalon gyors kontrát vezetve Dinnyés ugratta ki Alekszandar Racot, aki a kirontó Petroff felett a léc alá vágta ballal a labdát, három ponthoz juttatva a hazaiakat. 2–1