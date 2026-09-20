Ismét kikapott idegenben az RB Leipzig

Az RB Leipzig Willi Orbánnal a soraiban látogatott a Bayer Leverkusen otthonába, amely három forduló után egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel állt a tabellán, miközben a hazaiak neve mellett két győzelem és egy vereség szerepelt. Az első játékrész kimondottan unalmasra sikeredett, az első valamirevaló momentumra 34 percet kellett várni – ekkor úgy tűnt, hogy Cristopher Nkunku megszerzi a vezetést a Lipcsének, a gólt azonban hosszas VAR-vizsgálat után les miatt visszavonta a játékvezető.

Nem maradt azonban gól nélkül a közönség: a 44. percben a mérkőzés legjobbja, Miguel Gutiérrez balról középre kanyarította a labdát, amely elment az ívet rosszul kiszámító bekk, Maxime Esteve feje mellett, az érkező Patrick Schick pedig ezt kihasználva bevetődve a kapuba továbbított.

A második félidőben újabb gólt szerzett a Leverkusen: az 57. percben Miguel Gutiérrez kontra végén bal lábbal, laposan lőtt a rövid sarokba, Maarten Vandevoordt kapus talán többet is tehetett volna az esetnél.

A folytatásban a lipcsei alakulat nem tudott változtatni a játékán, a szépítés helyett inkább az volt benne a levegőben, hogy a Leverkusen megszerzi a harmadik gólját is, de az eredmény már nem változott – a Lipcse sorozatban negyedik idegenbeli mérkőzésén maradt pont nélkül a bajnokságban, beleértve az előző idény mérkőzéseit is, és a Bayer mögé szorult a táblázaton. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 2–0 (Schick 44., M. Gutiérrez 57.)

KÉSŐBB

17.30: Schalke–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–1 (Beier 70.)

Mönchengladbach–Mainz 3–4 (Neuhaus 11., Lidberg 59., Macsino 90+5. – 11-esből, ill. P. Tietz 18., S. Becker 45+1., Martel 78., Da Costa 89.)

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–2 (Ebnoutalib 10., Burkhardt 36., ill. Scherhant 34., Szuzuki J. 48.)

Hamburg–1. FC Köln 2–1 (Capaldo 44., Poulsen 50., ill. Ache 90.)

Werder Bremen–Augsburg 3–2 (Grüll 66., Füllkrug 86., Weiser 90+3., ill. Fellhauer 18., Brackelmann 58.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Bayern München–Union Berlin 7–0 (Musiala 18., Kane 39., 54. – az elsőt 11-esből, Olise 43., 73., 76., Szaibari 70.)