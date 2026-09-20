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NB I: Nyíregyháza–FTC 1–0

Először nyert a Nyköbing a női kézilabda Bajnokok Ligájában

T. Z.T. Z.
2026.09.20. 18:02
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A Blomberg-Lippe harmadik meccsét is elbukta a BL-ben (Fotó: Blomberg-Lippe/Facebook)
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női kézi BL Odense Brest Női kézilabda Bajnokok Ligája Blomberg-Lippe Gloria Bistrita
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a dán Nyköbing megszerezte első győzelmét a sorozatban, és ugyancsak győztesen hagyta el a pályát vasárnap délután a román Gloria Bistrita valamint a francia Brest Bretagne.

A Győri Audi ETO-val azonos csoportban szereplő Nyköbing hazai környezetben magabiztos győzelmet aratott a BL-újonc német Blomberg-Lippe ellen, köszönhetően többek között Clara Lerbynek, aki kilenc gólt is szerzett a mérkőzésen – a dánok első győzelmüket ünnepelhették a sorozatban, míg a németek harmadik mérkőzésüket veszítették el. Ugyancsak ebben a csoportban újabb hazai győzelem született: a román Gloria Bistrita szoros mérkőzésen, kétgólos különbséggel múlta felül a dán Odensét. 

Az A-csoportban a Brest idegenben öt góllal legyőzte a Buducsnosztot, a mérkőzésen remekelt a franciák kapusa, Floriane André, aki 32 lövésből 15-öt megfogott. A Brest ezzel három mérkőzés után három győzelemmel áll a nyolcasban, akárcsak a Ferencváros és az Esbjerg. 

KÉZILABDA 
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia) 22–27 (10–13)
Ld: Jaukovics 9, Godec 7, ill. Horacek 6, Michalak 5

 


B-CSOPORT
Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 20–30 (13–20)
NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német) 31–26 (15–14)
Ld: Lerby 9, Högdahl 8, Svele 6 ill. Bucher 7, Kühne 6
Bistrita (román)–Odense (dán) 29–27 (15–14)
Ld: Reichert 7, Ostase 5, ill. Leuchter, Halilcevic 6-6

 

 

női kézi BL Odense Brest Női kézilabda Bajnokok Ligája Blomberg-Lippe Gloria Bistrita
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