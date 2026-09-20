Először nyert a Nyköbing a női kézilabda Bajnokok Ligájában

A Győri Audi ETO-val azonos csoportban szereplő Nyköbing hazai környezetben magabiztos győzelmet aratott a BL-újonc német Blomberg-Lippe ellen, köszönhetően többek között Clara Lerbynek, aki kilenc gólt is szerzett a mérkőzésen – a dánok első győzelmüket ünnepelhették a sorozatban, míg a németek harmadik mérkőzésüket veszítették el. Ugyancsak ebben a csoportban újabb hazai győzelem született: a román Gloria Bistrita szoros mérkőzésen, kétgólos különbséggel múlta felül a dán Odensét.

Az A-csoportban a Brest idegenben öt góllal legyőzte a Buducsnosztot, a mérkőzésen remekelt a franciák kapusa, Floriane André, aki 32 lövésből 15-öt megfogott. A Brest ezzel három mérkőzés után három győzelemmel áll a nyolcasban, akárcsak a Ferencváros és az Esbjerg.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia) 22–27 (10–13)

Ld: Jaukovics 9, Godec 7, ill. Horacek 6, Michalak 5



B-CSOPORT

Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC 20–30 (13–20)

NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német) 31–26 (15–14)

Ld: Lerby 9, Högdahl 8, Svele 6 ill. Bucher 7, Kühne 6

Bistrita (román)–Odense (dán) 29–27 (15–14)

Ld: Reichert 7, Ostase 5, ill. Leuchter, Halilcevic 6-6