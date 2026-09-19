Koronglövészet: Nyitrai negyedik trapban az olaszországi junior-vk-n

A MATE-GEAC fiatalja,

Nyitrai Anna 14 találattal a negyedik helyen végzett a lányok trap versenyszámában

az olaszországi Porpettóban zajló junior koronglövő-világkupaversenyen – tájékoztat a hazai sportági szövetség. A magyar ígéret az alapversenyben a maximális 125 korongból 110-et ért el és hármas holtversenyben a legjobb eredményt tudhatta magáénak. A szétlövést követően a második helyen jutott a nyolcas döntőbe a 37 fős mezőnyből. A számot a spanyol Irene Del Rey Ruiz nyerte meg 25+2 korongos teljesítménnyel.

A magyar küldöttség eddig egy bronzérmet nyert, Renner Bálint kedden skeetben végzett a harmadik helyen.

(Kiemelt képünkön: Nyitrai Anna Forrás: MSSZ)