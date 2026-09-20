NB I: egy félidő után vezet a ZTE Újpesten

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE 0–1 – ÉLŐ

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Káprály

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Maier (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics, Horváth K. (Krajcsovics, a szünetben) – Amenyido. Vezetőedző: Szélesi Zoltán.

ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, Diogo Silva, Calderón – Krevszun, Amato, Kujovic – Babos, Machado, Maxsuell. Vezetőedző: Filipe Celikkaya.

Gólszerző: Krevszun (30.)

Sárga lap: Szendrei N. (18.), Matko (34.), Heitor (50.), ill. Amato (58.)

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STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ A 98. találkozójuk jön a legfelső osztályban. Az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja, hiszen az Újpest 50-szer, a ZTE 25-ször diadalmaskodott, a döntetlenek száma pedig 22.

♦ Az előző 2 egymás elleni bajnokijukat egyaránt 2–0-ra nyerték meg a zalaiak, akiknek az első gólját márciusban a ZTE Arénában az a Szendrei Norbert lőtte, aki éppen pár hete szerződött át Újpestre. A lila-fehérek a legutóbbi 5 párharcukból csak egyet tudtak győzelemmel azt, tavaly augusztusban Egerszegen 4–1-re.

♦ Az újpestiek pályaválasztása mellett kereken 50 élvonalbeli csatájuk volt, ezek túlnyomó többségét, 35-öt a fővárosiak nyerték meg, 6 iksz és 9 zalai diadal mellett. 2024 áprilisában a kék-fehérek 17 éves szünet után tudtak újra győzni a lila-fehérek vendégeként, mégpedig klubrekordot jelentő különbséggel 5–1-re – igaz, ebben közrejátszott, hogy bő fél órát emberelőnyben fociztak. Azóta még kétszer látogatott a ZTE a Szusza-stadionba, és mindannyiszor győztesen távozott. Tavaly februárban az újpesti Tom Lacoux öltözőbe küldésekor, a 75. percben még 1–0-ra vezettek a hazaiak, a zalaiak azonban 2–1-re fordítottak, decemberben pedig úgy nyertek 2–0-ra, hogy a második gólt az azóta szintén a lila-fehérekhez igazolt Krajcsovics Ábel lőtte.

♦ Az Újpest úgy maradt veretlen az előző 2 fordulóban, hogy a Vasas ellen 0–1-ről 3–1-re fordított, az Üllői úti derbin pedig kétgólos hátrányból ért el 2–2-t. A legutóbbi 6 bajnokijából csupán egyet bukott el, Pakson 2–0-ra.

♦ A ZTE 4-es vereségszériájának vetett véget azzal, hogy legutóbb legyőzte a listavezetőként hozzá érkező Puskás Akadémiát (1–0). Megszakadt a 362 perces góltalansági sorozata, és most először nem kapott gólt.

♦ A lila-fehérek ősszel odahaza még nem kaptak ki: 2-szer kétgólos győzelmet arattak, az MTK ellen ikszeltek, pedig mindhárom találkozójukon az ellenfelük szerezte meg a vezetést.

♦ A Zalaegerszeg mind a 4 idegenbeli bajnokiját elvesztette, sőt, gólt sem szerzett, kapott viszont 12-t, és utolsó a vendégtabellán.