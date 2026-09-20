Kerékpár-vb: Marlen Reusser születésnapján megvédte a címét női időfutamban

A 39.2 kilométeres táv érintette a Formula–1-es Kanadai Nagydíjnak otthont adó Gilles Villeneuve-versenypályát, és 220 méter szintemelkedést tartalmazott, az útvonal vége is emelkedett valamelyest.

A címvédő Reusser számított előzetesen a legnagyobb esélyesnek, ám nem kezdett gyorsan, az első ellenőrzőpontnál 10 másodperc volt a hátránya az itt a legjobb idővel álló brit Zoe Bäckstedt mögött. Ebből a következő időmérőpontig nyolc másodpercet faragott a négyszeres Európa-bajnok svájci időfutam-specialista, a harmadiknál pedig már 13 másodperccel vezetett. Ezt a célig negyven másodpercre növelte a nagyon jó erőbeosztással tekerő favorit, és még a másfél perccel előtte rajtolt holland Demi Volleringet is megelőzte, aki vb-ezüst- és bronzérmes a számban.

Így 46.667 kilométer/órás átlagot tempózva megvédte a címét, ráadásul ezt épp a 35. születésnapján tette. A dobogó második fokára a 21 esztendős, tavaly még az U23-asok között diadalmaskodó Bäckstedt, a harmadikra pedig a német Franziska Koch állhatott fel, kettejük között alig több mint öt másodperc döntött.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL IDŐFUTAM, 39.2 km

NŐK

1. Marlen Reusser (Svájc) 50:24 perc

2. Zoe Bäckstedt (Nagy-Britannia) 40 másodperc hátrány

3. Franziska Koch (Németország) 45 mp h.

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