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Kerékpár-vb: Marlen Reusser születésnapján megvédte a címét női időfutamban

2026.09.20. 17:54
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Reusser megállíthatatlan volt az időfutamban (Fotó: Getty Images)
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kerékpár Marlen Reusser országúti kerékpáros vb időfutam
A születésnapos svájci Marlen Reusser győzött a női időfutamban, az országúti kerékpárosok montréali világbajnokságának vasárnapi, nyitó számában a részben a Formula–1-es Kanadai Nagydíjnak is otthont adó Gilles Villeneuve Circuiten kialakított pályán.

A 39.2 kilométeres táv érintette a Formula–1-es Kanadai Nagydíjnak otthont adó Gilles Villeneuve-versenypályát, és 220 méter szintemelkedést tartalmazott, az útvonal vége is emelkedett valamelyest.

A címvédő Reusser számított előzetesen a legnagyobb esélyesnek, ám nem kezdett gyorsan, az első ellenőrzőpontnál 10 másodperc volt a hátránya az itt a legjobb idővel álló brit Zoe Bäckstedt mögött. Ebből a következő időmérőpontig nyolc másodpercet faragott a négyszeres Európa-bajnok svájci időfutam-specialista, a harmadiknál pedig már 13 másodperccel vezetett. Ezt a célig negyven másodpercre növelte a nagyon jó erőbeosztással tekerő favorit, és még a másfél perccel előtte rajtolt holland Demi Volleringet is megelőzte, aki vb-ezüst- és bronzérmes a számban.

Így 46.667 kilométer/órás átlagot tempózva megvédte a címét, ráadásul ezt épp a 35. születésnapján tette. A dobogó második fokára a 21 esztendős, tavaly még az U23-asok között diadalmaskodó Bäckstedt, a harmadikra pedig a német Franziska Koch állhatott fel, kettejük között alig több mint öt másodperc döntött.

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL IDŐFUTAM, 39.2 km
NŐK
1. Marlen Reusser (Svájc) 50:24 perc
2. Zoe Bäckstedt (Nagy-Britannia) 40 másodperc hátrány
3. Franziska Koch (Németország) 45 mp h.
KÉSŐBB
18.45: férfiak (Peák Barnabás, Pelikán János) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

 

kerékpár Marlen Reusser országúti kerékpáros vb időfutam
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