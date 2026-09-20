Labdarúgás: Pető Milán előkelő helyen Európában

Amíg az édesapa, Pető Tamás, a fehérváriak vezetőedzője azon bosszankodik, hogy csapata az NB II-ben megint kikapott, fia, Milán, a Paks játékosa viszont örülhet. A csakfoci.hu beszámolója szerint a CIES, a svájci központú Sporttudományok Nemzetközi Központja összeállította Európa tíz legjobb U23-as támadó középpályásának a rangsorát. A labdarúgók teljesítményét a saját bajnokságuk szintjéhez képest határozták meg. A szakértők szerint 21 éves Pető Milán messze kiemelkedik az NB I-es mezőnyből. A CIES az utánpótlás-válogatott játékost

a lista ötödik helyére tette.

A listára csak olyanok kerülhettek, akik legalább 360 percet voltak pályán ebben az idényben. Milán eddig nyolc bajnoki találkozón három gólt ért el gólt, a Panathinaikosz ellen a Konferencia-liga-selejtezőben is eredményes volt.

(Kiemelt képünk forrása: Paksi FC, Facebook)