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NB I: Újpest–ZTE 0–1

Labdarúgás: Pető Milán előkelő helyen Európában

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2026.09.20. 16:46
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Címkék
labdarúgás utánpótlás CIES Paksi FC utánpótlássport Pető Milán
A Paks futballistája egy nemzetközi elemzés szerint a kontinens legjobb U23-as támadó középpályásainak a rangsorában az ötödik helyre került.

Amíg az édesapa, Pető Tamás, a fehérváriak vezetőedzője azon bosszankodik, hogy csapata az NB II-ben megint kikapott, fia, Milán, a Paks játékosa viszont örülhet. A csakfoci.hu beszámolója szerint a CIES, a svájci központú Sporttudományok Nemzetközi Központja összeállította Európa tíz legjobb U23-as támadó középpályásának a rangsorát. A labdarúgók teljesítményét a saját bajnokságuk szintjéhez képest határozták meg. A szakértők szerint 21 éves Pető Milán messze kiemelkedik az NB I-es mezőnyből. A CIES az utánpótlás-válogatott játékost

a lista ötödik helyére tette.

A listára csak olyanok kerülhettek, akik legalább 360 percet voltak pályán ebben az idényben. Milán eddig nyolc bajnoki találkozón három gólt ért el gólt, a Panathinaikosz ellen a Konferencia-liga-selejtezőben is eredményes volt.

(Kiemelt képünk forrása: Paksi FC, Facebook)

 

labdarúgás utánpótlás CIES Paksi FC utánpótlássport Pető Milán
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