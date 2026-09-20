Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–FTC 1–0

NB II: GYORS GÓLLAL KEZDTE A MÁSODIK FÉLIDŐT A SOROKSÁR, 2–3

BENDE BENCE GÁBORBENDE BENCE GÁBOR
2026.09.20. 18:42
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A Tiszakécske újabb bravúrra készül (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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NB II 8. forduló NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
A labdarúgó NB II 8. fordulójának rangadóján a tabella élén álló Soroksár SC a harmadik Tiszakécskei LC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 2–3 – ÉLŐ
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Bana Gergely (Juhász Bálint, Mózsa Ábel)
SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay (Vass Á., a szünetben) – Lukács L., Szász R. (Gólik, a szünetben), Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Heil, Polgár K., Milicz – Szekér, Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B., Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Köböl (27., 11-esből), Lovrencsics (47.) ill. Sós B. (8., 41.), Szekér (38.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

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NB II 8. forduló NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
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