NB II: GYORS GÓLLAL KEZDTE A MÁSODIK FÉLIDŐT A SOROKSÁR, 2–3

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 2–3 – ÉLŐ

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezeti: Bana Gergely (Juhász Bálint, Mózsa Ábel)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay (Vass Á., a szünetben) – Lukács L., Szász R. (Gólik, a szünetben), Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Heil, Polgár K., Milicz – Szekér, Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B., Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Köböl (27., 11-esből), Lovrencsics (47.) ill. Sós B. (8., 41.), Szekér (38.)



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