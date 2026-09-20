Egy pontot Karcagról is elvitt a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KARCAGI SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (1–0)

Karcag, Ligeti úti Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Takács Ákos (Punyi Gyula, Balla Levente)

KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Szekszárdi T., Mona, László D. – Varga K. (Fekete O., 69.), Györgye, Szűcs K., Girsik Á. (Pap Zs., 81.) – Halácsi, Könyves (Kohut M., 69.). Vezetőedző: Varga Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Fehér Cs., Freyer (Zamostny, a szünetben), Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 81.), Turi – Stumpf, Vajda R. – László K. (Herczeg B., 81.), Kocsis D., Gellér (Bíró M., 58.) – Kirchner (Molnár P., 65.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Halácsi (42.), ill. Szűcs P. (49.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Két teljesen eltérő arcunkat mutattuk. Az első félidőben pontosan azt csináltuk, amit megbeszéltünk, a szünetben azonban benn maradtunk az öltözőben. A fordulás után kényelmessé váltunk, kiengedtük a kezünkből a meccset, így csak magunknak köszönhetjük azt, hogy elvesztettünk két pontot.

Márton Gábor: – Amennyiben összességében nézzük a mérkőzést, akkor ez volt a realitás. Nagyon fiatal csapat vagyunk, így nekünk most ez az egy pont is sokat számít, reális eredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Karcag kezdte aktívabban a mérkőzését, már a 8. percben megszerezhette volna a vezetést, miután Girsik Áron remekül húzott el a jobb oldalon, a beadásáról azonban Halácsi Mirkó centikkel lemaradt. A folytatásban inkább a mezőnyben zajlott a játék, mindkét együttes óvatosan futballozott. A félidő derekán felpörögtek az események, a 21. percben Stumpf Gábor került helyzetbe, majd a 28. percben a kozármislenyi Szűcs Patrik lépett ki veszélyesen, de a hazaiak fiatal hálóőre, Varga Noel bravúrral védett. Egy perccel később Halácsi Mirkó lövését Lékai Soma hárította, míg a 34. percben ismét a hazaiak veszélyeztettek: Girsik próbálkozása után Kovalovszki Máté lövését a vendégek kapusa csak ütni tudta. A Karcag fölénye a 42. percben érett góllá. Egy újabb jobb oldali támadás végén Kovalovszki beadása nyomán a labdát Halácsi Mirkó vette le mintegy tíz méterre a kaputól, és az igazítás után a hálóba lőtt.

A második félidő elején viszont gyorsan egyenlített a Kozármisleny. A 49. percben egy bal oldali beadásra Szűcs Patrik érkezett remekül, és Varga Noel hóna alatt a kapuba fejelt. A folytatásban mindkét fél előtt adódtak lehetőségek. A vendégeknél Molnár Péter maradt le centikkel egy veszélyes beadásról, míg a Karcag részéről Kovalovszki és Halácsi próbálkozott sikertelenül. A hajrában mindkét csapat megszerezhette volna a győztes gólt. A 81. percben László Krisztián lőtt kapura a vendégektől, a 90. percben pedig Györgye Márk próbálkozott távolról, de a lövése fölé szállt, így maradt az 1–1.

