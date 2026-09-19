Vívás: minőségi utánpótlás marad a női kardszakágban

Az idén nyáron a magyar női kardválogatott Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna és Szűcs Luca összetételben aranyérmet nyert a hongkongi világbajnokságon, miután a döntőben legyőzte a kínai csapatot. A Dávid László által vezetett fiatal együttes ezzel visszatért a csúcsra, hiszen 2022-ben és 2023-ban is világbajnoki címet ünnepelhetett.

A válogatottban remekelt az első felnőttévében járó Spiesz Anna is, aki újabb példáját mutatta annak, hogy a magyar kardvívó lányok az utánpótláskoruk végére elérik a felnőtt nemzetközi élvonal szintjét is.

A mögöttünk hagyott évadban a junior kardozó lányok sem maradtak érem nélkül a világversenyeken.

A brazíliai Rio de Janeiróban rendezett kadét- és junior-világbajnokságon az idősebb korosztályban bronzérmet érdemelt ki a Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge összetételű női kardválogatott.

A vb-n egyéniben az a Domonkos Emese jutott a legjobb 16 közé (14. lett), aki az azt megelőző, Tbilisziben rendezett junior Európa-bajnokságon egyéni bronzéremnek örülhetett. A grúz fővárosban a kadétok között világ- és Európa-bajnok kitűnőség az elődöntőig a szintén kadét-vb-győztés honfitársát, Csonka Dorottyát is búcsúztatta, a négy között pedig egyetlen tussal kapott ki a későbbi győztes orosz Talladától (15:14), így mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban tanuló ígéret nagyon közel járt a még fényesebb éremhez.

A juniorcsapatban is helyet követelő, de még kadétkorú

Komjáthy Boglárka pedig a saját korosztályában lett Európa-bajnok.

Elsőéves kadétként – a tavaly Antalyában serdülőként szerzett kadét Eb-bronzza után – a döntőig többek között a nagy esélyes olasz Moccit legyőzve jutott el, a fináléban pedig az ukrán Velicskót múlta felül 15:13-ra.

Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team

Az új idényben a 2007-ben születettek szerepelhetnek legidősebbként a juniorválogatottban, így a legígéretesebb kardozók közül az irigylésre méltó eredménylistával büszkélkedő Domonkos Emesét és a szintén számos korosztályos sikert megélő, a múlt szezonban Budapesten egyéni junior-világkupa-ezüstöt kiérdemlő Kónya Csengét sem látjuk már az utánpótlásban.

Az előző juniorcsapatból Komjáthy Boglárka még mindig kadét marad, Csonka Dorottya pedig rangidőssé lép elő.

„Háromszoros világbajnok a felnőtt női kardcsapat, egymásra épültek a korosztályok, és jelenleg hat vébé-aranyérmesünk van – idézi a szövetségi portál Kovács Laura keretedzőt, aki a hét elején háromnapos edzőtábort vezérelt a lányoknak Dunavarsányban. – Mindannyian kimagasló vívók, és mellettük ismét kiöregedett idén két remek, eddig junior rivális. Ráadásul a mostani korosztályban is bőven akad olyan, akinek már van világversenyes érme, gondoljunk csak a kadétvilágbajnok Csonka Dorcira, vagy a kadét Európa-bajnok Komjáthy Bogira. Valóban, mennyiségben kicsi a merítés, talán azért is, mert még mindig a női kard a legújabb versenyszám. Na de a minőség!

Őszintén remélem, hogy az újabb, felnövő korosztályok képviselői is méltó riválisai lesznek majd a jelenlegi világbajnokoknak.

Csonka Dorottya Forrás: MVSZ

A junior kardozók számára vasárnap válogatóversenyt rendeznek a Vasas vívócsarnokában. A viadal egyben a második Magyar-kupa-forduló is lesz.

(Kiemelt képünkön: Csonka Dorottya a 2024-es kadét-vb-n Fotó: Bizzi Team)