„Jobb az óvatosság!” – Lisztes Krisztián fiáról az U21 kapcsán

„Nagyon nehéz döntés volt ez – mondta lapunknak a korábbi 49-szeres válogatott futballista. – Annak idején magam is voltam korosztályos válogatott, a napokban ünnepeltük közösen az 1996-os olimpiára kijutott csapatot, és természetes, hogy nagyon sokat beszélgetünk a fiammal ezekről az élményekről: számára is, ahogy nekem is, a Ferencváros és a magyar válogatott címeres meze a legfontosabb.”

„Nagyon megtisztelő a meghívás, kiváló visszaigazolása annak, hogy Krisz egyre jobb formába lendül, egy hosszú. sérülések miatt nehéz időszak végén. Lekopogom, a végén vagyunk, nincs panasza, nincs fájdalma, az ETO, a Puskás Akadémia és persze főleg a Trabzon elleni gólja után egyre több önbizalma van, újra élvezi a játékot. Ám talán még nincs tökéletes állapotban, és a ferencvárosi vezetőkkel, Hajnal Tamás sportigazgatóval egyeztetve arra jutottunk, a válogatott szünet lehetőség a fiam számára, hogy pihenjen, feltöltődjön, a klubban dolgozzon, hogy a bajnokság és az Európa-liga jelentette kettős terhelés során minél többet, minél jobb játékkal tudja segíteni a csapatát.”

„Ezért beszéltem Németh Antal szövetségi edzővel, hogy nehéz szívvel, de de arra kérjük, ezúttal tekintsen el Krisz szerepeltetésétől, a rengeteg kihagyás miatt jobbnak látjuk az óvatosságot. A folytatásban, amennyiben egészséges és számítanak rá, örömmel csatlakozik a kerethez – nekem, édesapaként nyilván az álmom, hogy majd egyszer az A-válogatottban is bemutatkozhasson, és ketten együtt legyünk ötvenszeres válogatottak…” – mondta.

Az U21-es válogatott kerete

Kapusok: Engedi Márk (Vasas FC), Kocsis Botond (Kazincbarcika), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia)

Védők: Dragoner Áron (NK Nafta – Szlovénia), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK), Lapu Andor (Paks), Tercza Gergő (Debrecen), Umathum Ádám (ETO FC), Urblík Norbert (ETO FC), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Középpályások: Horváth Kevin (Paks), Manner Balázs (Nyíregyháza), Okeke Michael (Puskás Akadémia), Patai Dávid (Debrecen), Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd FC), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd FC), Tuboly Máté (Dunaszerdahely – Szlovákia)

Támadók: Átrok Zalán (Zulte-Waregem – Belgium), Dénes Csanád Vilmos (Debrecen), Gruber Zsombor (RAAL La Louviére – Belgium), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar – Hollandia), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Pető Milán (Paks)