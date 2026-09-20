Kerkez Milos: Talán nem épp a legjobb fogadtatást kaptam a Bournemouth-szurkolóktól

„Az előző meccsekhez képest sokkal jobban teljesítettünk most, pedig kemény volt az ellenfél. Nagyon nehéz ebben a stadionban játszani, ezt én pontosan tudom, ez ezúttal sem volt másképp. Büszke vagyok a csapatra, s boldog amiatt, hogyan kezeltük ezt a kihívást. A jutalmunk három pont!” – kezdte Kerkez Milos.

„Nagyon sok mindenkit még mindig ismerek ebből a Bournemouth-keretből, barátaim játszanak itt, szóval különleges visszatérni, de a szurkolóktól nem éppen azt a fogadtatást kaptam, amiben reménykedtem. Ami az egyéni teljesítményt illeti, a Premier League-ben nincs könnyű ellenfél szélső védőként. Legutóbb Mohamed Kudus, most Rayan jött szembe... Máshogy kell mindenki ellen védekezni, de a legjobbamat próbálom nyújtani mindig – mondta, majd kicsit a jövőbe is tekintett. – Fontos volt ez a három pont. Most jön a válogatott szünet négy meccsel, aztán a Manchester City.”

A végén beszélt arról is, kell-e aggódni a lábfájdalmai miatt: „Nincs semmi komoly, picit meghúztam a lábam, sokat kellett futnom, de minden rendben van. A válogatott meccsekre készen állok!”

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Liverpool 0–1 (0–0)

Bournemouth, Vitality Stadion, 11 316 néző. Vezette: Oliver

BOURNEMOUTH: Petrovics – A. Smith (Cook, 75.), Hill, A. Silva, Truffert – T. Adams (Gannon-Doak, 88.), Scott – Rayan (Tóth A., 88.), Christie (Jebbison, 75.), Tavernier (Brooks, 75.) – Evanilson. Vezetőedző: Marco Rose

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai (Gravenberch, 81.), A. Mac Allister – Barcola (Munoz, 72.), Wirtz (Nyoni, 72.), Gakpo – Isak (Koumas, 81.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Gólszerző: Isak (57.)