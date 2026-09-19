Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu: újabb 13 éremmel folytatták a fiatalok az ORV-t

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.19. 19:37
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kajak-kenu utánpótlás utánpótlássport ORV
Négy arany mellett négy ezüst és öt bronz volt kajak-kenusaink termése a pozsonyi Olimpiai Reménységek Versenyének szombati döntőiben.

A hazai sportági szövetség (MKKSZ) beszámolója szerint a szombati finálékat is alaposan megnyomták a magyar versenyzők a pozsonyi ORV-n. Ezúttal az 500 méteres egyéni, valamint az 1000 méteres páros számokban osztottak érmeket, amelyekből a mieink 13-at tudtak megszerezni.

A kenus Faragó-Tóth Vince párosban Haris Hunor Leventével a második, összességében pedig a harmadik győzelmét ünnepelhette, miközben a kajakos Trencsényi Anna és Németh Helka is másodszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Emellett a fiúknál K–1-ben Tiba Huba is nyert.

A zárónap előtt 10 arany-, 11 ezüst- és 10 bronzéremmel továbbra is Magyarország vezeti az éremtáblázatot.

A szombati versenynapról részletes összefoglaló ITT olvasható.

(Kiemelt kép forrása: MKKSZ)

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