Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: az első csapatról álmodnak a Veszprém NB I/B-s fiataljai

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.09.18. 09:07
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Címkék
kezilabda Veszprém Handball Academy utánpótlás utánpótlássport
A Veszprém második csapata ebben az évadban is szinte kizárólag utánpótláskorú kézilabdázók alkotta kerettel szerepel az NB I/B-ben.

Több mint egy évtizede indít kézilabdacsapatot a Veszprém a felnőtt másodosztályban, az elképzelés pedig egyszerű: az NB I/B-ben a klub utánpótláskorú játékosai kapjanak lehetőséget, hogy aztán – adott esetben – a klasszisok közé is fellépjenek az NB I-be.

A Veszprém Handball Academy U21 néven szereplő gárda számos alkalommal végzett a második vonal élmezőnyében, a legutóbbi évadban például harmadikként zárt Tombor Csaba vezetőedző irányításával.

A jelenlegi idényt is jól kezdték a veszprémi fiatalok, akik előbb a PLER U21-es csapatát, majd a Mezőkövesdet is legyőzték.

„Nem is fiókcsapatot, inkább második csapatot mondanék ebben az esetben. Ha jól emlékszem, 2014-ben indult ilyen együttesünk először, a 95-ös születésű srácokkal, Csoknyai István irányításával, amely akkor meg is nyerte amásodosztályban a csoportját. Olyan játékosokkal, mint Ligetvári Patrik, aki aztán meghatározó játékosa lett az NB I-es gárdánknak, de kiemelhetném például Szita Zoltánt is – mondja a honlapunknak Tombor. – A legutóbbi ilyen kézilabdázónk Gáncs-Pető Máté, aki a második csapatból kitérő nélkül került az élvonalbeli együttesünkbe. Az NB I/B remek közeg arra, hogy a segítségével integráljuk a fiatalokat a felnőttmezőnybe, hiszen óriási a különbség az utánpótláshoz képest.”

Tombor Csaba Fotó: Wolf Attila/Veszprém HA

A Veszprém HA U21 akkor sem juthat fel az NB I-be, ha a másodosztályban a legjobb kettő között végez, hiszen a második csapatoknak a versenykiírás nem teszi lehetővé, hogy az első számú együttesükhöz csatlakozzanak az élvonalba.

„Természetesen törekszünk a minél jobb eredményre, de

hogy minél többen be tudják járni azt az utat, mint például az emlegetett Gáncs-Pető Máté. Ez azonban érthető módon keveseknek sikerül, hiszen klasszisok alkotják az NB I-es keretünket, a legtöbben az NB I/B után kölcsönbe mennek másik élvonalbeli klubhoz, ahonnan akár vissza is térhetnek hozzánk. Szeretnénk hasonlóan jó pozícióban zárni ebben az idényben is, mint a korábbiakban, a srácok éhesek a sikerre, a legnagyobb álmuk pedig, hogy bemutatkozhassanak a nagyok között.”

(Kiemelt képünket készítette: Wolf Attila/Veszprém HA)

kezilabda Veszprém Handball Academy utánpótlás utánpótlássport
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