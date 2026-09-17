Jégkorong: Nagy Dominik készen áll a kettős terhelésre

Bár még mindig juniorkorúnak számít, Nagy Dominik mostanra a fehérvári első csapat, a Hydro Fehérvár AV19 keretének teljes jogú tagjaként készülhet az osztrák bázisú jégkorongbajnokság új idényére. A 2007-es születésű hátvéd a nyáron kétéves szerződést írhatott alá a „nagy” Volánnál, miután

az akadémiáról felkerülve a felnőttekhez már az előző idényben is hat meccsen szerepelhetett az ICEHL-ben,

míg a FEHA19 színeiben összesen 32 bajnokin lépett jégre a hazai élvonalban, az Erste Ligában is.

Az U20-as válogatottnak oszlopos tagja volt a tavaly decemberi, milánói feljutás alkalmával a divízió I/B-világbajnokságon. Mindennek tetejébe februárban a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott, és azóta már öt mérkőzésnél jár címeres mezben a „nagyok” között.

Nagy Dominik Fotó: Soós Attila/FEHA19

Sűrű és eseménydús volt az előző szezonom, összességében talán még a vártnál is jobban sikerült számomra, és sokat tudtam fejlődni

– mondta Nagy Dominik az Utánpótlássportnak. – Az ICEHL egyértelműen fizikálisabb bajnokság, mint az itthoni, és itt gyorsabb döntéshozatalt is meg a játék. Úgy érzem, az osztrák bajnokságban már sokkal úgymond felnőttesebb és magasabb szintű hokit játszanak, mint az Erste Ligában. A mindennapokban most már szinte kizárólag a nagycsapattal készülök, de a tervek szerint ugyanúgy mindkét helyen játszani fogok, és azt hiszem, mindkettőből tudok is profitálni majd jócskán. A FEHA19-ben nyilván több jégidő juthat nekem, akár emberelőnyben és -hátrányban is pályán lehetek, míg a Hydro Fehérvár AV19-ben elsősorban stabil védőjátékosként kell szerepelnem az öt az öt elleni játékban.

Szeretnék minél többet fejlődni és tanulni, a felnőttválogatottban is egyre többet szerepelni, illetve az U20-as nemzeti csapattal pedig alig várom már a decemberi, hazai rendezésű korosztályos világbajnokságot is.

Nagy Dominik is bekerült a szezonbeharangozó összeállításunkba, amelyben az Erste Liga legígéretesebb fiataljait gyűjtöttük össze.

(Kiemelt képet készítette: Soós Attila/Hydro Fehérvár AV19)