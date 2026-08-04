Udvardy és Bondár is rontott a tenisz-világranglistán

A versenyeket szervező WTA honlapja szerint Udvardy jelenleg a 76. helyen áll, míg Bondár majdnem közvetlenül mögötte a 78. pozíciót foglalja el. A héten mindkét játékos Torontóban játszik, s mind a ketten sikerrel vették az első fordulót.

A magyarok közül még Gálfi Dalma van a legjobb 200-ban, ő jelenleg – három helyet rontva – 159. a rangsorban.

A top tízben egyetlen változás történt: az ukrán Elina Szvitolina megelőzte az amerikai Amanda Anisimovát és feljött a 9. helyre.

A férfiaknál Marozsán Fábián a 61., Fucsovics Márton a 83., Piros Zsombor a 123. helyen áll.