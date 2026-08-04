NS-infó: Vitális ma utazhat Athénba, szerdán zárulhat le az átigazolása

Hétfőn este a sport24.gr híre alapján már beszámoltunk arról, hogy Vitális Milán ügyében megszülethetett az egyezség az ETO és az AEK Athén között, így a szombati hírünknek megfelelően a középpályás Görögországba szerződhet.

Athéni kollégáktól úgy értesültünk, a 24 éves játékost ma estére várják a görög fővárosba, és az orvosi vizsgálatok után várhatóan szerdán jelenthetik be az átigazolását, amelynek az adminisztratív része már folyamatban van.

A sport24.gr már egy elemzést is közölt időközben, melyben azt vizsgálja, hogyan alakíthatja Marko Nikolics vezetőedző a feladatmegosztást az athéniak középpályáján a finn válogatott Kaan Kairinen, a román Razvan Marin és a horvát Lovro Majer között.

„Vitális esetében a legfontosabb a sokoldalúsága. Szerepelhet a két belső középpályás egyikeként is, de játszhat a csatár mögött is. A természetes pozíciója egy „box to box” középpályás pozíciója, aki szabadon váltja a területeket. A labdavesztés után azonnal letámad és rendelkezik azzal az energiával, hogy a labdaszerzések után végig is követi a támadásokat. Olyan középpályás, aki a gyorsaságot ötvözi a játékintelligenciával. Ezt tükrözik a számai: ellenféltől szerzett öt labda és három megelőző szerelés meccsenként, emellett minden sorozatot nézve az előző idényt tíz góllal és hat gólpasszal zárta, ami bizonyítja, hogy jelentős hatással van a támadójátékra is. Azért érkezik, hogy az AEK nagyobb intenzitással, több futással tudjon nyomást gyakorolni az ellenfelekre” – írja a sport24.gr, amely szerint az AEK 2.5 millió euróért szerződtetheti Vitálist, aki négy évre írhat alá a görög fővárosban.